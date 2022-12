La scomparsa di Siniša Mihajlović, Giani: “Giorno triste per tutto lo sport”

Firenze: “Un giorno triste per tutto lo sport. Si è spento Siniša Mihajlović, un grande guerriero in campo e nella vita!”. Anche il presidente Eugenio Giani si unisce al cordoglio del mondo sportivo per la scomparsa dell’ex calciatore e tecnico serbo.

“Ricordo benissimo il periodo sulla panchina della Fiorentina – aggiunge Giani -. Arrivò in un momento non particolarmente brillante per la squadra viola, ma riuscì comunque a farsi apprezzare per le sue doti tecniche e di grande leader. La sua scomparsa mi addolora, conserverò sempre un bel ricordo di Siniša. Alla sua famiglia faccio le mie condoglianze”.