La scelta dell’asilo nido: come prendere la decisione migliore

Decidere in quale struttura educativa iscrivere il proprio bambino è un passo importante ed è normale nutrire alcune preoccupazioni, poiché implica affidare il proprio figlio a persone estranee in un ambiente non familiare. Il primo step da compiere, ancora prima della scelta effettiva della struttura, è quello di comprendere l’importanza dell’asilo nido nel percorso di sviluppo del bimbo.



Perché il nido è importante nello sviluppo del bambino?

Nel corso dei primi tre anni di vita, il bambino acquisisce le conoscenze attraverso lo sviluppo sensoriale. Queste sono esperienze fondamentali anche se semplici, come l'ascolto dei suoni, l’osservazione, il movimento e il tatto, la scoperta e l'esplorazione dell’ambiente che ha intorno. Si tratta di attività volte a sviluppare nel bambino un senso di apprendimento spontaneo e rapido, in quelli che sono i suoi anni più delicati. All’interno del nido, tali esperienze possono essere vissute con la massima libertà, poiché la struttura è appositamente attrezzata a questo scopo.

Quali sono gli aspetti da considerare nella scelta?

È essenziale acquisire quante più informazioni possibili sulle opportunità disponibili nella propria zona, così da evitare un distacco troppo grande che potrebbe ripercuotersi sull’armonia familiare. La scelta di un nido che sia vicino alla propria abitazione permette di facilitare il lato gestionale che, nei casi in cui non fosse possibile, andrebbe a restituire alla famiglia solo una grande dose di stress. È preferibile, quindi, spostare l’attenzione su strutture che si trovino in prossimità della propria casa.

Una volta fatto ciò, tenendo conto delle caratteristiche del bambino e della famiglia, è necessario valutare se nella struttura presa in considerazione vi siano:

• spazi interni ed esterni, in contatto con la natura, adatti all'età e alle esigenze dei bambini;

• arredi funzionali, sicuri che promuovano il movimento e l'autonomia dei bambini;

• materiali e giochi che facilitino l'esplorazione e la creatività;

• un chiaro orientamento pedagogico condiviso dai genitori;

• attività e routine pensate e pianificate per favorire una crescita del bambino in contesti ricreativi e sociali (è un esempio questo asilo nido Infernetto a Roma);

• personale qualificato, presente in numero adeguato con un buon rapporto educatori/bambini e che dedichi attenzione alle relazioni affettive (spesso la chiave per una scuola di successo si trova nel sorriso e nelle capacità empatiche degli educatori);

• programmazione educativa che rispetti l'identità e l'originalità di ogni bambino;

• coinvolgimento dei genitori nelle proposte e nelle attività del servizio.

Come è meglio orientarsi tra le varie opzioni?

Per aiutare i genitori nella scelta tra le diverse opzioni, potrebbe essere utile porsi alcune domande. Si suggerisce di mettersi nei panni del proprio bambino e chiedersi: quali sono le reali necessità del mio bambino per crescere e sentirsi bene? Di cosa ha bisogno per sentirsi accettato, tranquillo e a suo agio? Quali esperienze potrebbe vivere in quell’asilo nido?

Il percorso migliore da intraprendere deve puntare su una proposta educativa e didattica che rifletta al meglio i bisogni del bambino e che si coniughi anche con lo stile di vita familiare: se propendere verso un programma più incentrato sullo studio, procedere con una struttura che focalizzi le attività su gioco e divertimento, oppure optare per un nido che concili entrambe le filosofie. Bisogna, quindi, immedesimarsi nella prospettiva del bambino e identificare ciò che è cruciale per il suo apprendimento, in modo che questo diventi un aiuto per il genitore nell'orientarsi tra le varie opzioni di servizi educativi disponibili nella propria area.

Attenzione: evitate di fare una scelta in base alle mode del momento, poiché quello che va bene per un bambino o per una famiglia non è detto che vada bene anche per voi.