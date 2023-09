La sala Allegri ospita il Match d’improvvisazione teatrale

Giovedì 7 settembre alle 21.15 la rassegna Parade! porta sul palco della sala Eugenio Allegri del Teatro Fonderia Leopolda il Laboratorio dello Spettacolo in collaborazione e Ada Arsenale delle Applicazioni. Ingresso gratuito



Follonica: Giovedì 7 settembre alle 21.15 la rassegna Parade! porta sul palco della sala Eugenio Allegri del Teatro Fonderia Leopolda il Laboratorio dello Spettacolo e Ada Arsenale delle Applicazioni, con un match d’improvvisazione teatrale. L'evento è ad ingresso gratuito.

Sotto gli occhi e il fischio severo di un irreprensibile arbitro, due squadre di improvvisatori si contenderanno la vittoria improvvisando su temi e con stili presi direttamente dalla millenaria storia del teatro e della letteratura e quella, un po’ meno millenaria, del cinema e della televisione. Uno spettacolo comico sospeso tra teatro e sport, in cui il pubblico avrà l’arduo compito di scegliere il vincitore e, in qualche caso, pure l’andamento dello spettacolo.

ADA – Arsenale delle Apparizioni è sinonimo di Match d’Improvvisazione (www.matchdimprovvisazioneteatrale.it) per la provincia di Pisa. Il Laboratorio dello Spettacolo, fondato nel 1983 a Follonica, si occupa di forme espressive legate principalmente al teatro e alla danza al fine di far emergere le potenzialità artistiche individuali per un lavoro collettivo.