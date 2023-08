La (s)volta buona: il Big Mat vince gara due

I ragazzi del manager Cappuccini si impongono 2-0 contro il Macerata



Grosseto: Il Big Mat Bsc Grosseto non molla e pareggia i conti. Dopo il 4-0 in gara uno a favore dell’Hotsand Macerata, i biancorossi, guidati da Del Toro e Colasante sul monte di lancio, battono per 2-0 gli avversari e riaprono il discorso qualificazione.

L’andamento del match ha visto il Big Mat siglare i due punti della vittoria nel primo inning con Diaz e Rodriguez Reyes. Gara tre si giocherà sabato 19 agosto, alle ore 20.30, sul diamante del Macerata, mentre il 20 agosto si terrà gara quattro.

Successione punti

Hotsand Macerata: 000 000 0

Big Mat Bsc Grosseto: 200 000 X

Battitori

Hotsand Macerata: Garcia 8 (1/2), Morresi 4 (1/2), Lopez Nunez 6 (0/3), Carrera Lopez 3 (0/3), Pereira Jablonskis 5 (0/3), Garcia Pereira 2 (2/3), Exposito Gotera DH (1/2), Splendiani 7 (0/2), Luciani 9 (0/3);

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 9 (0/3), Diaz 5 (1/2), Rodriguez Reyes 6 (1/3), Scull Zayas DH (1/3), Cinelli 2 (2/3), Backstrom 3 (0/3), Pasquini Sweed 8 (0/3), Tiberi 4 (1/3), Cappuccini 7 (0/2).

Lanciatori

Hotsand Macerata: Mejia Flores (L, 5.0 IP, 6 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 4 SO), Pérez Padilla (1.0 IP, 3 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Garcia Del Toro (W, 5.0 IP, 5 H, 2 BB, 4 SO), Colasante (2.0 IP, 2 BB, 2 SO).

Arbitro capo: Marco Taurelli

Arbitro 1B: Mario Delicati

Arbitro 3B: Andrea Caser





(foto di Noemy Lettieri)