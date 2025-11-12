La Ruota del destino: cinque incontri sull’interpretazione simbolica e artistica delle Lame dei Tarocchi

Primo appuntamento sabato 15 novembre alle ore 17.00 presso la sede dell’Associazione in via Ricasoli 24. Ingresso libero

Siena: Sabato 15 novembre alle ore 17.00 con la proiezione del documentario La Ruota del Destino si inaugura un nuovo ciclo di incontri che introducono alla storia, all’interpretazione simbolica e a una nuova versione artistica delle cosiddette Lame, la cui origine si fa risalire a quell’Ermete raffigurato nella tarsia più famosa della nostra cattedrale.

Le Lame, meglio conosciute come Tarocchi, il cui nome deriva da Tar (Via) e Ros o Rot (Re) e significa quindi “Via del Re”, presentano un simbolismo che ancora oggi incuriosisce, perché parla dell’interiorità dell’uomo. Conosciute da secoli e giunte ai nostri giorni in forma degradata di semplice gioco, le Lame sono rappresentate anche in luoghi significativi e importanti dal punto di vista religioso e spirituale. Si tratta di figure che, se esplorate con le giuste chiavi interpretative, possono rivelare significati di grande valore mistico; la loro numerazione costituisce infatti un percorso esoterico che conduce a ciò che gli alchimisti avevano simbolicamente indicato come “oro”.

Il ciclo, aperto a chiunque desideri saperne di più, prevede cinque incontri che avranno luogo ogni sabato alle ore 17.00 e affronteranno i seguenti argomenti: La Ruota del Destino – proiezione di un documentario (15 novembre), Arte moderna di ispirazione medievale (22 novembre), La Via dell’Oro (29 novembre), La chiave dei simboli (13 dicembre) e Il Taro o Rota del destino (20 dicembre).

L’ingresso è libero. Per informazioni: 39 375 619 1146; info.siena@boxletter.net



