La riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti: da novembre i cassonetti saranno chiusi

I cittadini che non hanno ancora ritirato la 6Card possono farlo ogni sabato nell’ufficio di via Matteotti a Scalo



Scarlino: Tra pochi giorni le postazioni stradali per la raccolta dei rifiuti saranno accessibili solo con la 6Card. La riorganizzazione del servizio è arrivata al termine e adesso non manca che l’ultimo passaggio, la chiusura appunto dei cassonetti posizionati ai lati delle strade su tutto il territorio comunale fatta eccezione per il centro storico del centro urbano capoluogo dove rimane il porta a porta.

Per poter conferire i propri rifiuti occorre avere la 6Card: la tessera assocerà ogni conferimento a una singola utenza Tari e questo consentirà, quando il nuovo servizio sarà a pieno regime, di introdurre un sistema di tributo puntuale legato anche all’effettiva produzione dei rifiuti e al reale impegno dei cittadini nella differenziazione dei materiali.

«Invitiamo i cittadini a ritirare la loro 6Card – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli –: per chi ancora non avesse preso la tessera abbiamo previsto alcune aperture straordinarie per la consegna. A partire da sabato 28 ottobre infatti, e ogni sabato di novembre, l’ufficio Tari di via Matteotti a Scarlino Scalo sarà aperto dalle 9 alle 13. Oltre alla 6Card, per chi vive nel centro storico di Scarlino, sarà possibile ritirare il nuovo kit per la raccolta porta a porta. Presto informeremo la cittadinanza sulla data di chiusura delle postazioni».