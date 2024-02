La rinascita di Cristiana Tassi: un Sanremo indimenticabile per la massaggiatrice grossetana

Grosseto: Un Sanremo da sogno per la grossetana Cristiana Tassi, giovane operatrice di benessere maremmana originaria di Scansano è da poco rientrata a casa dopo aver vissuto la meravigliosa esperienza del Master Massaggiatore del mondo dello spettacolo e dei grandi eventi edizione Sanremo 2024.

Lei è una massaggiatrice di grande esperienza, nonostante la sua giovane età lavora nel settore da 15 anni. Il suo è un percorso particolare, inizia con una scuola d’estetica e continua a studiare e formarsi in ambito estetico per anni, pur restando sempre attratta dal mondo del benessere. Un viaggio in India cambia per sempre la sua vita. Attraversa la giungla e scopre il mondo dell’ayurveda.

Vive in una tribù immersa nella natura, nella semplicità, nel verso senso della vita.

Esplode così quell’attrazione per il mondo dei massaggi, e rientrata in Italia decide di spostare la sua attività sul mondo del benessere. Inizia così a formarsi con corsi professionali di massaggio e ad acquisire sempre più nuove competenze. Il suo lavoro diventa sempre più riconosciuto nel territorio, ma nel 2017 perde il lavoro perché incinta. In Italia purtroppo le donne continuano ad essere penalizzate per la maternità, come se questa fosse una colpa invece che un dono bellissimo. La Tassi però si rimbocca le maniche, e continua a lottare per affermare la propria persona non solo come madre ma come professionista. Arriva poi il Covid che come tutti sappiamo ha fermato il mondo per anni, e soprattutto il mondo del benessere.

Nel 2023 però avviene la svolta, va ad un concerto di Mr Rain (cantante arrivato tra i primi posti della scorsa edizione del concorso canoro) e inizia ad entrare nella sua testa la parola Sanremo.

L’incontro con il prof. Serra è del tutto inaspettato, quanto incredibile. Partecipa alle selezioni e viene scelta per andare a Sanremo presso la luxury spa Somnia Aura Spa del Grand Hotel des Anglais, la più bella spa di tutta la costa Azzurra, dove nella settimana del Festival ruotano centinaia di cantanti, artisti, personaggi del mondo dello spettacolo. Qui Cristiana riesce a mettersi in mostra per le sue competenze, la sua manualità, il suo carattere che splende all’interno del Team Dream. Ha imparato tanto, ma ha anche donato tanto a tutti, riscuotendo notevoli apprezzamenti di stima da colleghi e ospiti.

Questo per lei è un punto di svolta, perché segna la rinascita della sua professione dopo anni bui. Segna una nuova fase della sua vita, più matura e consapevole delle proprie capacità e possibilità. Anni in cui la sua luce sarà pronta a brillare.

Cristiana Tassi di questa avventura dice: “Non credevo che questa esperienza potesse cambiarmi la vita così tanto. Il mio percorso professionale è costellato da successi e cadute, ma le ultime cadute avevano spezzato i miei sogni e non credevo che sarei riuscita a ricominciare. Ora invece sono tornata a Scansano pronta per immergermi in una nuova fase professionale della mia vita, certa delle mie competenze e capacità e pronta a poter dare molto alla mia comunità. Non vedo l’ora di scoprire cosa la vita ha in serbo per me.”