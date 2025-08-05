La rete Poct dell’Asl Toscana Sud Est mantiene la certificazione ISO 9001:2015

Un traguardo ottenuto grazie all’impegno congiunto di tutti i professionisti coinvolti

Grosseto: La rete Poct dell’Asl Toscana Sud Est conferma la certificazione di qualità ISO 9001:2015. I dispositivi Point-of-care testing (Poct) sono strumentazioni che consentono l'esecuzione di analisi cliniche in prossimità del sito di cura e assistenza del paziente.

Il concetto alla base è la possibilità di eseguire i test nel modo più sicuro e immediato per il paziente, in modo da poter fornire al medico e al team assistenziale i risultati nel più breve tempo possibile. Inoltre l'utilizzo di queste tecnologie permette di monitorare le situazioni più critiche già dall'intervento del sanitario del 118 sul territorio fino all'arrivo al Pronto soccorso e ai reparti ad alta intensità di cura.

Il mantenimento della certificazione ISO 9001, verificata il 3 e il 4 luglio dall’ente certificatore Kiwa, rappresenta non solo un requisito formale, ma anche un riconoscimento concreto dell’efficacia dell’organizzazione e della qualità dell’intero sistema Poct, distribuito su un vasto territorio, presente in numerose strutture ospedaliere, territoriali e 118.

Fondamentale è il contributo degli infermieri: la loro costante attenzione al corretto utilizzo delle strumentazioni, al rispetto delle procedure e alla gestione della qualità analitica ha permesso di garantire standard elevati in tutti i punti di utilizzo.

Accanto a loro, la professionalità e la competenza dei tecnici di laboratorio hanno rappresentato un pilastro imprescindibile per il buon funzionamento della rete. I tecnici si sono distinti non solo per la gestione tecnica e il monitoraggio continuo delle performance analitiche, ma anche per il supporto e il coordinamento delle attività insieme ai Poct manager, offrendo un punto di riferimento qualificato e costante per tutti gli operatori.

Questo importante traguardo conferma la capacità dell’Asl Toscana Sud Est di garantire prestazioni diagnostiche affidabili, tempestive e sicure, anche in ambiti operativi complessi e dislocati.

«Il rinnovo il mantenimento della certificazione ISO 9001:2015, – commenta la responsabile della rete Poct Marilena Fantacci - è un motivo di grande orgoglio e rappresenta il risultato di un impegno costante e condiviso. Voglio ringraziare tutti gli infermieri per la loro costante attenzione alla qualità, tutti i tecnici di laboratorio che la presidiano predisponendo attività inerenti verifiche regionali e monitorando costantemente i controlli interni, i Poct manager professionisti di riferimento in tutti i laboratori di Area e tutti i componenti del gruppo della rete Poct per la competenza e la disponibilità dimostrata. Un ringraziamento va anche alla direttrice di Dipartimento Professioni infermieristiche ed Ostetriche Vianella Agostinelli, e suoi dirigenti, per la presenza costante, alla direttrice di Dipartimento delle Professioni Tecniche Sanitarie e della Riabilitazione e della Prevenzione Daniela Cardelli e suoi dirigenti per l’attenzione all’organizzazione delle risorse umane, al direttore AD qualità e sicurezza delle cure Roberto Monaco con il suo staff per il sostegno organizzativo e formativo. Questo riconoscimento è il frutto di un lavoro di squadra costruito giorno dopo giorno, con professionalità dedizione e senso di responsabilità che vede sempre in ogni azione il paziente al centro».