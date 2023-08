La residenza Anni azzurri il Poggione amplia i suoi servizi con le cure intermedie

20 posti letto accoglieranno i pazienti appena dimessi dai reparti ospedalieri o bisognosi di cure più intense e prolungate rispetto a quelle che è possibile ricevere in casa



Grosseto: È attivo il nuovo servizio di cure intermedie presso la residenza Anni Azzurri Il Poggione: 20 posti letto dedicati a quei pazienti che non possono più rimanere ricoverati in ospedale ma che hanno bisogno di ulteriori cure prima di riprendere la loro quotidianità a casa.

Presso i nuovi spazi è possibile essere ricoverati con assistenza infermieristica 24 ore su 24 e ricevere sia il supporto di medici specialisti sia di fisioterapisti: in collaborazione con i medici di medicina generale e i medici ospedalieri, per ciascun paziente viene definito un percorso terapeutico personalizzato, con obiettivi clinici, ottimizzazione delle terapie in corso e approfondimenti diagnostici.

“Questo tipo di servizio risponde a un bisogno molto sentito sul territorio: contribuisce a ridurre sia la pressione sui reparti ospedalieri e i pronto soccorso sia le difficoltà di famiglie e caregiver in tutte quelle situazioni in cui il paziente ha ancora bisogno di cure mediche, infermieristiche e di assistenza nelle attività quotidiane ma non si trova più in fase acuta. Le cure intermedie sono particolarmente importanti per i pazienti anziani non del tutto autosufficienti e costituiscono una soluzione sicura e personalizzata per recuperare il miglior livello di autonomia possibile o per aggiustare le terapie delle malattie croniche tipiche dell’anziano, come il diabete o l’ipertensione.” – spiega il dottor Danilo Zuccherelli, direttore della residenza Anni Azzurri Il Poggione.

Le cure intermedie si collocano quindi tra le cure ambulatoriali e il ricovero ospedaliero. Sono progettate per fornire una gamma ampia di servizi clinici, tra cui, oltre alle terapie mediche e la riabilitazione con fisioterapia, anche le terapie occupazionali con animazione e stimoli cognitivi. Il ricovero in regime di cure intermedie può essere valutato anche per alcuni periodi in cui vi siano impossibilità familiari o sociali che impediscano il rientro a casa del paziente. In questa prima fase di avvio dell’attività i servizi di cure intermedie de Il Poggione saranno accessibili soltanto in solvenza o tramite fondi assicurativi stipulati dal paziente.

Il Gruppo KOS. KOS è un primario gruppo sanitario operante nell’assistenza sociosanitaria e nella cronicità residenziale, nella riabilitazione, nella psichiatria e nella medicina per acuti. Il Gruppo KOS è presente con le sue strutture in 11 regioni italiane e 2 stati esteri, per un totale di oltre 13.000 posti letto. Kos gestisce 108 strutture in Italia e 51 in Germania. In Italia sono quasi 9.000 i posti letto gestiti in 61 residenze per anziani, 16 centri di riabilitazione, 12 comunità terapeutiche psichiatriche, 7 cliniche psichiatriche e 2 ospedali. KOS è inoltre attivo con 15 centri ambulatoriali di riabilitazione e diagnostica e, in India, con 13 centri di diagnostica e radioterapia.