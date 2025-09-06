La Regione pubblica bando di cooperazione a sostegno della popolazione palestinese

Firenze: Un aiuto concreto per le popolazioni della Palestina e per sostenere i processi di pace in quell’area. E’ questo l’obiettivo dell’avviso pubblico che è stato pubblicato in questi giorni sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e che resterà aperto fino al prossimo 10 ottobre.

Il bando sosterrà progetti di cooperazione internazionale che possano contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione palestinese e alla protezione dei diritti umani fondamentali. Potranno partecipare all’avviso forme di partenariato composte da almeno quattro soggetti tra cui Enti locali o altri enti pubblici, Aziende sanitarie, soggetti privati senza finalità di lucro.

Il budget a disposizione sarà di circa 130.000 euro. I partner dovranno cofinanziare per almeno il 25%.

I progetti da presentare dovranno prevedere attività concrete per poter avere una ricaduta concreta su un popolo che si trova ad affrontare le conseguenze umane, economiche, psicologiche del conflitto: per esempio fornire assistenza immediata e supporto alla ripresa psico-sociale ed economica delle comunità più vulnerabili, con particolare attenzione a minori, donne, anziani, soggetti con disabilità e famiglie sfollate, oppure ancora essere destinate a organizzazioni della società civile palestinese attive nella fornitura di servizi e nella difesa dei diritti umani.

Tra le azioni considerate ammissibili, quelle rivolte alla distribuzione di beni di prima necessità, alla fornitura di equipaggiamenti e materiali scolastici, oppure ancora alla realizzazione di corsi di formazione professionale, oppure ancora all’ avvio di microimprese.

Il Medio Oriente, inserito anche nell’ultimo documento di programmazione della cooperazione internazionale, è da sempre ambito di intervento della Regione Toscana, nell’ottica dello sviluppo delle comunità locali, della collaborazione tra i popoli e della pace come ha evidenziato l’assessora alle politiche sociali e alla cooperazione internazionale,

Questo bando, ha aggiunto, è frutto di un lavoro e di una riflessione condivisa con tutti gli attori, sviluppato anche con un recente convegno organizzato dalla Regione e in cui è emerso con forza il filo che lega la Toscana a quella tormentata area del mondo, così come è emersa l’importanza che la cooperazione internazionale sia presente in un luogo di conflitto come strumento di costruzione di pace. L’obiettivo è quello di promuovere interventi a favore della popolazione palestinese valorizzando la rete territoriale di ong, enti del terzo settore, associazioni, enti locali, che da sempre costituisce il patrimonio della cooperazione internazionale della Toscana.