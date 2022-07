La rassegna “Letteratura & teatro” debutta nel cartellone scarlinese

Alla Rocca di Scarlino cinque eventi tra luglio e agosto: protagoniste saranno le parole.



Scarlino: Si chiama “Letteratura & teatro al Castello di Scarlino”, la rassegna nata quest’anno e inserita nel cartellone delle iniziative promosse per l’estate 2022 dal Comune di Scarlino. I cinque eventi sono stati voluti fortemente dall’assessore alla Cultura, Michele Bianchi. Protagoniste saranno le parole che si amalgameranno alla perfezione all’atmosfera suggestiva ed unica della location nella quale “entreranno in scena”, la Rocca Pisana.

Si parte il 19 luglio con lo spettacolo teatrale, “I sette peccati capitali”, con Katia Fini, Daniele Sgherri, Paolo Mari e Giacomo Moscato, direttore artistico della rassegna.

Il 25 luglio sarà presentato in forma di spettacolo il romanzo “L’Eneide di Didone” di Marilù Oliva (edizioni Solferino): sulla scena, insieme all’autrice, ci saranno Claudia Dondoli e Giacomo Moscato.

Il 2 agosto, sarà la volta dello spettacolo teatrale “Decameron” con Giacomo Moscato e Paolo Mari e il 12 agosto della presentazione emozionale del libro “Leonardo Svelato” di Costantino D’Orazio (edizioni Sperling & Kupfer): sul palco, con l’autore, ci saranno nuovamente Claudia Dondoli e Giacomo Moscato.

In conclusione, il 14 agosto andrà in scena – in prima nazionale – lo spettacolo teatrale “Le parolacce di Dante”, con Giacomo Moscato, Rossano Gasperini e Raffaele Pallozzi. Gli eventi iniziano alle 21.30 e sono ad ingresso gratuito.

«L’idea di dare il via alla rassegna – commenta l’assessore Michele Bianchi – è nata lo scorso autunno, quando, con Giacomo Moscato e Claudia Dondoli, abbiamo lavorato ad un calendario eterogeneo di eventi volti alla promozione della lettura e della spettacolarizzazione della stessa ed indirizzato sia agli adulti che ai più piccoli. È stato un primo tentativo, un punto di partenza da cui creare un progetto più ampio, ambizioso e soprattutto originale: Scarlino ha ottenuto dal Cepell-Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura per gli anni 2020 e 2021 la qualifica di “Città che legge”, prestigioso riconoscimento che questo assessorato intende ottenere anche per il biennio 2022-2023. Da qui la volontà di creare una rassegna diversa dagli schemi tradizionali e che, con una formula originale, intercetti tutte le fasce di età e soprattutto un pubblico eterogeneo, un modello nuovo da poter proporre e calendarizzare anche nelle estati future!».

Il direttore artistico Giacomo Moscato da anni si occupa di teatro e di letteratura. «Ciò che offriremo al pubblico maremmano – conclude Moscato – è il frutto di anni di lavoro impiegato nella ricerca di un modo coinvolgente, divertente ed emozionante per divulgare la cultura. Grazie alle tecniche teatrali tipiche dello storytelling e all’uso accurato di musiche e immagini, gli spettatori vivranno cinque esperienze sensoriali travolgenti in cui assaporeranno il piacere e lo stupore della conoscenza».