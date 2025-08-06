Cecina: La Rassegna BEAT, che si svolge da sempre nel Comune di Cecina, giunge alla sua diciannovesima edizione. E’ un traguardo importante che la rende una delle iniziative più longeve del territorio.

L’Associazione Culturale Beat, che la organizza, opera da oltre vent’anni nel campo della didattica e della diffusione della musica di qualità, in particolare il Jazz e il Progressive, attraverso l’organizzazione di concerti, seminari, conferenze. Il direttore artistico della rassegna è Corrado Rossetti, che ne è stato anche il suo ideatore nel lontano 1999. La rassegna BEAT ha sempre avuto un livello qualitativo molto alto, portando nella nostra zona i più importanti nomi della musica di qualità tra cui: Stefano Bollani, Mike Stern, John Scofield, Dave Holland, Paolo Fresu, Steve Hackett (il chitarrista dei Genesis), Premiata Forneria Marconi, Elio e le Storie Tese, Carl Palmer (il batterista di Emerson Lake and Palmer), Al DI Meola, Enrico Rava, Herbie Hancock, Ian Garbarek, Tuck & Patty, Steve Howe (il chitarrista degli Yes), gli America, Van Der Graaf Generator Tommy Emmanuel, Ivano Fossati, Il Banco del Mutuo Soccorso, Billy Cobham, Avion Travel, Piero Pelù, Gino Paoli, Antonella Ruggero, Ron, Joe Zawinul (il fondatore dei Weather Report), Franco Battiato, Brian Auger, Tony Levin, gli Area.

“L’iniziativa - spiega Rossetti - è sempre stata un efficace veicolo di diffusione della musica di qualità e in tutti questi anni di attività ha contribuito alla crescita della cultura musicale nel nostro territorio con un pubblico numeroso e affezionato proveniente da ogni parte d’Italia”.

Beat 2025 segna il ritorno nella location storica di Villa Guerrazzi con il concerto a ingresso gratuito (fino a esaurimento posti) degli Area del 9 agosto. L’edizione di quest’anno vede la collaborazione con la Scuola Comunale di Musica Sarabanda (di cui la nostra associazione è soggetto co-gestore), che oltre a fare da cassa di risonanza nella promozione ha visto il coinvolgimento di alcuni insegnanti.

“Come Amministrazione - sottolinea l’assessore alla Cultura Michele Bianchi - vogliamo promuovere musica di qualità e la Cinquantina, che quest’estate ospita una programmazione importante, è il palcoscenico ideale”.

AREA open project

PATRIZIO FARISELLI: pianoforte e synth

STEFANO FARISELLI: fiati e Ewi

MARCO MICHELI: basso elettrico

WALTER PAOLI: batteria

CLAUDIA TELLINI: voce

"AREA Open Project, dopo la Reunion del 2012 è il nuovo progetto AREA a guida Patrizio Fariselli al piano e synth, insieme a Stefano Fariselli ai fiati, che ha sempre seguito la produzione del gruppo fin dagli esordi, sia come tecnico che come musicista, Walter Paoli alla batteria, stabilmente da vent'anni nell'organico, Marco Micheli al basso e Claudia Tellini alla voce. Dopo il Tour per il 50° dell'album d'esordio 'Arbeit Macth Frei' il gruppo ha un nuovo spettacolo che oltre ai grandi successi come 'Luglio agosto settembre (nero)", 'Cometa rossa', 'L'Elefante bianco' ed altri, proporrà dal vivo in anteprima i brani del prossimo album in produzione, che conterrà delle vere e proprie chicche, come la seconda parte di 'La mela d'Odessa', ovvero 'La foglia di Murmansk'. Nel repertorio non mancheranno brani come 'Consapevolezza', '240 Km da Smirne', 'Le labbra del tempo', 'Arbeit Macht Frei', per i quali sono state recuperate alcune parti inedite che il gruppo eseguiva in concerto negli anni '70 e che mai sono apparse su disco. Uno spettacolo da godere in tutta la sua potenza sonora dove l'improvvisazione è parte fondamentale della perfomance".

E. P. O. (esatta pressione olio)

Corrado Rossetti: chitarra

Nicola Tontoli: tastiere

Marco Fabbri: batteria

Alberto Bellucci: basso

Laura Del Cherico: chitarra classica

Alessandro Perra: voce

Lavinia Martignoni: voce

Il gruppo progressive toscano nasce nel 1974 e si caratterizza subito per la scelta di un repertorio composto esclusivamente da brani originali con i quali sperimenta una musica totale di chiara estrazione crimsoniana. Verso la fine degli anni settanta il gruppo si scioglie dopo anni di intensa attività concertistica molto apprezzata da pubblico e critici musicali. Alla fine del 2011 il gruppo si riforma e con diversi cambi di formazione partecipa a numerosi e prestigiosi festival in Italia e all’estero, proponendo oltre ai propri brani originali anche un omaggio al primo disco dei King Crimson "In the court of the Crimson King" suonato in versione integrale.