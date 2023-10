Sport La Pugilistica Grossetana Umberto Cavini sale sul podio 3 ottobre 2023

3 ottobre 2023 159

159

Redazione

Grosseto: Week end di fuoco per La Società Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, impegnata in più fronti. Dopo la vittoria della scorsa settimana di Lorenzo Duranti che ha conquistato il campionato toscano youth nei 67 kg, un altro pupillo della società Thomas Ruga seguito dal tecnico Simone Giorgetti e dal maestro nonché’ padre Massimiliano, diventa campione toscano youth nei 60 kg battendo prima del limite Jason Alfonsi della Pugilistica San Giovanni.

Durante i festeggiamenti di questo successo sul ring toscano, a Mondovì Tommaso Samà conquistava la medaglia di bronzo ai campionati U22, dopo le vittorie contro gli atleti di Marche e Campania , perde la semifinale contro Davide Calculli, un atleta pugliese di grande esperienza.

“Contento di volare ai campionati italiani youth con due dei miei ragazzi e fiducioso negli ormai prossimi campionati assoluti che daranno modo a Samà di mettersi in gioco”, ci dice il tecnico Simone Giorgetti. Euforico il presidente della Società Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, Fabrizio Corsini per questi ottimi risultati ottenuti dai suoi ragazzi. Seguici





