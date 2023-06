La Pugilistica Grossetana Umberto Cavini conquista Albania

Grosseto: Dopo i tanti successi in terra nazionale ,i ragazzi della Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini si fanno valere anche a livello internazionale. A Durres (Albania) i pugili Lorenzo Duranti e Thomas Ruga seguiti come sempre dall’impeccabile Simone Giorgetti coadiuvato da Massimiliano Ruga, dominano i loro avversari e vincono entrambi i match tra gli applausi convinti dello sportivissimo pubblico locale.



Lorenzo Duranti affrontava niente di meno che il Campione in carica albanese della sua categoria Argon Ballia. Partito subito deciso con la sua boxe di tecnica e velocità, Duranti con la giusta distanza e un eccellente scelta di tempo si aggiudicava le prime due riprese.Il suo avversario con la forza della disperazione cercava nella terza ed ultima ripresa di impensierire il grossetano, ma senza risultati. All’arbitro non rimaneva che alzare le braccia al cielo di Lorenzo Duranti.

Thomas Ruga affrontava il suo paripeso albanese Relvi Tace, avversario ostico che Thomas studiava nella prima ripresa, ma dalla seconda con una pressione costante e colpi duri riusciva a scalfire l’arcigna difesa del pugile albanese aggiudicandosi così una vittoria strameritata.

Grande soddisfazione di tutto il team con un commosso Simone Giorgetti che elogia giustamente i suoi ragazzi, così come il Presidente Fabrizio Corsini:” orgoglioso dei miei ragazzi che ovunque vanno onorano il nome della Pugilistica Grossetana. Ma non c’è molto tempo per festeggiare, perché siamo già con la testa nella nostra Grosseto nello splendido scenario di piazza Dante per il sottoclou del titolo Mediterraneo WBC e del Campionato Italiano Femminile organizzato dalla promoter internazionale Rosanna Conti Cavini in coorganizzazione con la Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini, Comune di Grosseto Assessorato allo Sport con la partecipazione fattiva dell’assessore allo sport Onorevole Fabrizio Rossi dove i nostri ragazzi si troveranno a combattere contro la rappresentativa campana guidata dal maestro Munno. Di vincere non ci si stanca mai, conclude il Presidente Corsini”