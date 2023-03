La Pugilistica Grossetana Prima Classificata al Torneo Nazionale Nepi Etruria 2023

Grosseto: Di ritorno dalla trasferta Torinese, dove il pugile Andrea Scarpa ha conquistato la cintura del Mediterraneo IBF dei pesi superleggeri per KOT alla settima ripresa contro un mai domo Christian Malvitano, Rosanna Conti Cavini, Monia Cavini e Fabrizio Corsini hanno potuto esultare per le notizie in arrivo da Firenze, con i ragazzi che trionfavano al Torneo Nepi Etruria 2023



I giovani pugili della scuderia grossetana, guidati da un eccellente Simone Giorgetti, hanno confermato le tante aspettative che circolavano negli ambienti pugilistici italiani. Con i successi ottenuti sul ring fiorentino la Pugilistica Grossetana Umberto Cavini e’ stata premiata come migliore societa’ del torneo aggiudicandosi il primo posto.

Torneo di grande rilevanza a carattere nazionale, con ben 75 societa’ partecipanti e 235 atleti iscritti.Il tecnico Simone Giorgetti coadiuvato da Luigi Forni e Massimiliano Ruga ha portato addirittura tre ragazzi alla vittoria finale:

Marwan Dkhil nella cat.Elite 60kg,

Ruga Thomas nella cat.youth 60kg

Duranti Lorenzo nella cat.youth 63,5kg

Un applauso anche per Franzoso Dylan sconfitto nella finale dopo un grande match.

“Sembra di essere tornati ai trionfi del passato, con la Pugilistica di Umberto Cavini che formava Campioni a partire da quell’Alessandro Scapecchi mai dimenticato dagli sportivi amanti della boxe. Grazie al tecnico Simone Giorgetti principale protagonista di questi continui successi raggiungeremo con il tempo dovuto quei risultati tanto sognati”, Queste le parole del Presidente Fabrizio Corsini.