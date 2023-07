La Provincia tra i casi studio da parte dei ricercatori del Politecnico di Milano

La Provincia di Grosseto sarà tra i casi di studio sui quali il 5 e il 6 luglio dibatteranno i ricercatori del Politecnico di Milano, nell’ambito del Progetto GRINS sull’Italia di Mezzo.



Grosseto: Il progetto “Italia di Mezzo” analizza i contesti territoriali che stanno tra le grandi realtà metropolitane e le aree interne e marginali. L’obiettivo è quello di identificare questioni, sfide e scenari di sviluppo in un’ottica di equità territoriale e sostenibilità ambientale.

A presentare il contesto provinciale grossetano sarà Simone Rusci, ricercatore e urbanista dell’Università di Pisa che insieme ai colleghi Valerio Cutini (urbanista) e Tomaso Pompili (economista) sta curando un programma strategico di analisi e sviluppo finanziato dalla Provincia di Grosseto.

“La Provincia di Grosseto ha commissionato alle due università di Pisa e Bicocca uno studio, – spiega il presidente della Provincia, Francesco Limatola –che entro l’anno ci restituirà un documento finale di indirizzo, con indicazioni di azioni prioritarie e fattibili, per creare nuovi scenari di sviluppo e superare le criticità che il territorio oggi presenta, legate all’invecchiamento della popolazione, al basso tasso di natalità, la perdita di popolazione residente, e un reddito pro capite basso. Abbiamo bisogno di programmare per invertire certi trend, e di farlo subito, con il supporto di uno studio scientifico che ci consenta di sperimentare anche eventuali nuove strade. È estremamente interessante che il percorso intrapreso dalla Provincia sia diventato oggetto di riflessione nell'ambito del progetto di ricerca e analisi del Politecnico di Milano sull’Italia di Mezzo. Sono sicuro che dal Politecnico arriveranno ulteriori contributi per arricchire il nostro studio.”