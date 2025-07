“La Provincia in Comune”: tappa a Scarlino per parlare di viabilità e sviluppo

Il presidente Limatola incontra l’Amministrazione: focus su infrastrutture, scuole e criticità locali. Travison: «Servono interventi urgenti su più tratti stradali».

Scarlino: Il Comune di Scarlino è stata la nuova tappa del ciclo di incontri "La Provincia in Comune", il progetto voluto dal presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, per portare il Consiglio provinciale nei territori ad incontrare sindaci e amministrazioni locali per condividere esigenze, priorità e progetti infrastrutturali.

Il presidente Limatola ha parlato di viabilità, scuola e formazione, del ruolo della Provincia come Casa dei Comuni, dei progetti trasversali e degli investimenti in corso. E poi della necessità di superare la Legge del Rio che ha svuotato le Province di risorse e competenze, rendendo più difficile il governo dei territori. Il presidente Limatola ha sottolineato come, a distanza di anni dall’approvazione della riforma, sia evidente la necessità di un ripensamento istituzionale: le Province continuano a svolgere funzioni fondamentali – come la gestione della viabilità, dell’edilizia scolastica e del coordinamento tra Comuni – ma senza gli strumenti adeguati.





“Non si può continuare a chiedere alle Province di rispondere ai bisogni dei territori con competenze piene e risorse dimezzate – ha dichiarato –. Serve una riforma vera, che restituisca dignità e operatività agli enti provinciali, riconoscendo il loro ruolo strategico come cerniera tra Regione e Comuni.”

Tra gli interventi più rilevanti discussi durante l’incontro, è stato evidenziato quello relativo alla realizzazione di una rotatoria tra le strade provinciali 60 Puntone e 84 Scarlino, un’opera strategica per la sicurezza stradale, che è in fase di appalto per 305mila euro.

“La messa in sicurezza dell’incrocio tra le SP 60 e SP 84 con la realizzazione di una rotatoria rappresenta una priorità - aggiunge Francesco Limatola - in un’area a forte intensità di traffico turistico e commerciale. Questo intervento, fortemente richiesto dal territorio, è un esempio concreto della collaborazione tra Provincia e Comuni per rispondere con efficienza e tempestività alle esigenze dei cittadini”.

La sindaca di Scarlino, Francesca Travison, ha ringraziato il presidente Limatola per l’attenzione dedicata al territorio e ha colto l’occasione per segnalare una serie di ulteriori criticità relative alla viabilità, chiedendo il supporto della Provincia per affrontarle con interventi mirati. “Ringrazio il presidente Limatola – ha commentato la sindaca di Scarlino - per l’attenzione verso il nostro Comune e per l’intervento sulla rotatoria, tanto atteso quanto necessario. Chiediamo però che vengano valutati anche altri interventi urgenti su diverse strade del territorio, fondamentali per la sicurezza. In particolare, la SP 158 Strada delle Collacchie ha problemi di illuminazione, occorre mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali considerati molto pericolosi e risolvere il problema della presenza di aghi di pino che compromettono la sicurezza; ancora sulla SP 60 Puntone c’è il problema della velocità sostenuta dei veicoli e chiediamo alla Provincia di valutare l’installazione di dissuasori. Sono urgenti interventi sul manto stradale delle sp 152 ex Aurelia nel tratto da Scarlino Scalo alla rotatoria di innesto al Casone, e sulla sp 84 in localita Crocina, così come sulla strada provinciale Scarlino, nel tratto Scarlino Scalo-cimitero comunale.”