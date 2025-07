“La Provincia in Comune”: parte da Roccalbegna e Semproniano il viaggio istituzionale del Consiglio provinciale nei 28 Comuni del territorio

Grosseto: Parte dai Comuni di Roccalbegna e Semproniano l’iniziativa “La Provincia in Comune”, il percorso itinerante che porterà il Consiglio provinciale di Grosseto a visitare tutte le amministrazioni del territorio. L’obiettivo: incontrare sindaci, assessori e consiglieri comunali per rafforzare il dialogo tra istituzioni e promuovere una governance partecipata, fondata su ascolto e collaborazione.

Il presidente Francesco Limatola, insieme ai consiglieri provinciali, ha voluto simbolicamente iniziare questo viaggio da Roccalbegna, il Comune più piccolo della provincia per numero di abitanti, e da Semproniano, uno dei territori più interni e meno accessibili, a testimonianza dell’attenzione della Provincia verso tutte le realtà, anche quelle più periferiche. L’incontro si è svolto presso la sede del Comune di Semproniano.

Durante il confronto con le amministrazioni locali, il presidente Limatola ha ricordato gli investimenti realizzati dalla Provincia nei due Comuni, in particolare sulla SP 160 Amiatina, sulla SP 24 Fronzina, sulla SP 10 Follonata. Ha inoltre spiegato che è in corso di redazione un apposito studio per la sistemazione definitiva della sp “Cellena e Selvena“ e delle sspp Usi e Crocina: è stato dato un incarico a una spinoff dell’Università di Firenze per trovare una soluzione in grado di risolvere numerose problematiche di ordine geotecnico.

“A undici anni dalla riforma Delrio –dichiara il presidente Limatola – che ha ridefinito ruoli, funzioni e sistema di rappresentanza delle Province, possiamo affermare che la Provincia di Grosseto, pur nel limbo di una riforma rimasta incompiuta, ha cercato di garantire una continuità amministrativa e gestionale solida ed efficace, grazie all’impegno condiviso dell’intero Consiglio provinciale. Nel corso di questo mandato, i due Consigli provinciali hanno lavorato con determinazione per mantenere vivo e costante il dialogo con tutte le realtà comunali che compongono il nostro ampio e articolato territorio.

Il lavoro svolto, al di là delle singole appartenenze politiche, ha rappresentato un contributo concreto e di valore per le comunità locali, reso possibile anche dalla preziosa collaborazione degli uffici provinciali. Attraverso l’Assemblea dei Sindaci, la Provincia ha potuto esercitare con maggiore efficacia il suo ruolo di Casa dei Comuni.

Amministrare un territorio vasto e diversificato, sotto il profilo geografico e socioeconomico, non è semplice. Abbiamo tuttavia perseguito con convinzione un modello di governance basato su relazioni costanti, ascolto attivo e scambio continuo con i Comuni, per garantire efficacia e vicinanza istituzionale, pur operando in un quadro di risorse limitate.

L’azione provinciale è stata guidata da una visione partecipativa, fondata su ascolto, trasparenza e responsabilità. In quest’ottica, abbiamo ritenuto doveroso rendere conto del nostro operato recandoci, in maniera sistematica, in tutte le 28 sedi comunali del territorio. L’incontro di oggi rappresenta un’occasione importante non solo per illustrare quanto realizzato dalla Provincia e dal Consiglio provinciale, ma anche per ascoltare con attenzione le istanze di sindaci, assessori e consiglieri comunali, raccogliendo spunti e riflessioni utili a migliorare ulteriormente il nostro lavoro comune.”

Il presidente ha infine sottolineato la necessità di superare la Legge Delrio per restituire piena operatività alle Province, un’esigenza che trova rispondenza anche nelle opinioni dei cittadini emerse dall’indagine Demopolis, condotta nella nostra regione per Upi Toscana su un campione di 1500 intervistati. “È tempo di riconoscere alle Province un ruolo strategico e strutturato nel governo del territorio. La Provincia deve essere sempre più la Casa dei Comuni, un punto di riferimento per supportare, soprattutto i più piccoli, nell'affrontare sfide complesse e multidimensionali.”

Prossime tappe del mese di luglio:

15 luglio – Comuni di Arcidosso e Castel del Piano

22 luglio – Comuni di Scarlino e Gavorrano

29 luglio – Comune di Massa Marittima

Il viaggio si concluderà con l’appuntamento nel capoluogo, Grosseto, tappa finale di questo percorso di ascolto e condivisione.