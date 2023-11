La Provincia di Grosseto si aggiudica 100mila euro sul progetto “Game Upi”

L’iniziativa dell’Unione Province Italiane dedicata allo sport come strumento di inclusione dei giovani dai 14 ai 35 anni.



Grosseto: Grosseto è una delle 20 Province italiane selezionate nell’ambito dell’iniziativa nazionale di Upi, Unione Province Italiane denominata “Game Upi”, acronimo che sta per Giovani, Autodeterminazione, Movimento Empowerment, finanziata dal Fondo Politiche Giovanili. L’amministrazione provinciale di Grosseto ha partecipato alla manifestazione di interesse con una proposta progettuale rivolta ai giovani dai 14 ai 35 anni, che è stata accolta ottenendo un finanziamento di 100mila euro.

In tutto sono stati messi a bando 2milioni di euro, destinando 100mila euro ad ognuna delle 20 province ammesse a finanziamento. In Toscana sono state finanziate le proposte progettuali delle Province di Grosseto e Lucca.

GAME UPI si configura come un Programma su base nazionale incentrato sulla tematica sportiva, laddove lo sport viene considerato strumento potente di inclusione ed aggancio dei giovani, di integrazione sociale e aggregazione tra pari. Le Province selezionate avranno il compito di coprogettare con Upi le attività da realizzare sui territori in partenariato con le associazioni e le istituzioni scolastiche. Il progetto sarà operativo a partire dai primi mesi del 2024.

“La Provincia di Grosseto è da sempre molto attiva sulle Politiche giovanili - afferma il presidente Francesco Limatola – e dopo il successo degli ultimi 2 progetti realizzati nel 2022, ovvero Idee in Movimento e New Gender Action, siamo felici di aver ottenuto questo nuovo importante finanziamento che ci consentirà di rafforzare la nostra azione a favore dei giovani, lavorando in questo caso sull’attività sportiva, come strumento di promozione di stili di vita sani, ma anche come strumento di inclusione e socializzazione. Il programma di Upi intende favorire l’alleanza educativa tra il sistema sportivo e il sistema delle Province, al servizio delle comunità di riferimento. A tal riguardo, la proposta progettuale che abbiamo presentato prevede il coinvolgimento di diversi partner locali tra i quali, l’istituto enogastronomico di Grosseto, Isis Leopoldo II di Lorena, il liceo sportivo Pietro Aldi, la Uisp di Grosseto, Gea Basket Grosseto, Uscita di Sicurezza, Skeep Grosseto.”

Quattro gli ambiti di intervento richiesti dal bando nazionale: sport e promozione di stili di vita sani; sport e disabilità; sport e comunità e giochi interprovinciali senza frontiere. Il valore aggiunto del progetto sta nell’affrontare le tematiche oggetto del bando non solo a livello locale, ma anche sviluppando alcune azioni di ‘area vasta’: nella proposta progettuale della Provincia di Grosseto, è previsto il coinvolgimento tra gli altri di Upi Toscana, delle Province di Siena e Arezzo e dei rispettivi istituti enogastronomici.