La Provincia di Grosseto rispetta i tempi del PNRR: 10milioni di euro per le scuole

Grosseto: La Provincia di Grosseto rispetta i tempi del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza: procedono spediti tutti gli appalti che interessano l’edilizia scolastica delle scuole superiori, per i quali è stata ottenuta un’assegnazione complessiva di risorse di circa 10milioni di euro. I lavori saranno aggiudicati entro la data del 31 dicembre 2022, prima importante “milestone” imposta dal finanziamento con fondi PNRR.



Gli interventi interesseranno: la realizzazione della nuova palestra del Rosmini alla Cittadella dello Studente di Grosseto e la manutenzione straordinaria della palestra del Polo liceale Pietro Aldi; gli interventi di efficientamento energetico all’Istituto superiore “Leopoldo II di Lorena” e dell’Istituto Tecnico Commerciale “V. Fossombroni a Grosseto; il consolidamento della scala d’accesso, l’adeguamento antincendio e l’adeguamento sismico dell’Istituto enogastronomico di Orbetello; l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della palestra dell’Istituto Zuccarelli di Pitigliano.

“La concreta attuazione dei progetti finanziati del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si sta rivelando complessa sull’intero territorio nazionale. – sottolinea Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – Nonostante la decisione del Ministero di prorogare i termini di aggiudicazione dei lavori al 15 settembre 2023 per andare incontro agli Enti in difficoltà, la Provincia di Grosseto ha rispettato i tempi della prima scadenza, fissata al 31 dicembre 2022, grazie al grande lavoro dell’Ufficio Edilizia Scolastica”.

“Questo significa poter procedere con diversi interventi nelle scuole superiori, che riteniamo essenziali – aggiunge Francesco Limatola – per garantire più sicurezza ai ragazzi e al personale scolastico, per migliorare la fruibilità degli ambienti e la didattica. La scuola è, e continuerà ad essere, una priorità per la Provincia di Grosseto.”

Ecco quali sono gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il PNRR

- Istituto superiore “Leopoldo II di Lorena”, via Giolitti a Grosseto - importo a base di gara 1.698.790,00 euro; sostituzione degli infissi esistenti e rifacimento impianti elettrici per efficientamento energetico: sono state aperte le offerte, in corso la verifica.

- Istituto Tecnico Commerciale “V. Fossombroni”, via Sicilia a Grosseto - importo a base di gara 1.034.820,00 euro; sostituzione di infissi esterni e interni per migliorare le condizioni di sicurezza e implementare l’efficientamento energetico: apertura delle offerte il 6 dicembre;

- Istituto Tecnico Commerciale “V. Fossombroni” - importo a base di gara 341.550,00 euro; manutenzione straordinaria della copertura per implementare l’efficientamento energetico: apertura delle offerte il 6 dicembre;

- Polo liceale “P. Aldi” nella Cittadella dello Studente a Grosseto - importo a base di gara 731.879,00 €; manutenzione straordinaria della palestra e relativi servizi con adeguamento degli impianti e manutenzione della copertura: apertura delle offerte il 13 dicembre.

- Istituto enogastronomico a Orbetello - importo a base di gara 1.900.000,00 euro; consolidamento scala d’accesso, adeguamento antincendio e adeguamento/miglioramento sismico: sono in corso le verifiche per la ditta vincitrice dell’appalto.

- Realizzazione della nuova palestra del Liceo “Rosmini” nella Cittadella dello Studente a Grosseto - importo a base di gara 2.914.820,34 euro; impianto di circa 1.250 mq con i relativi servizi, spogliatoi e magazzini, accreditato secondo le norme CONI e tale da poter essere utilizzato anche per attività extrascolastiche e agonistiche. Edificio progettato secondo criteri di sostenibilità, con caratteristiche NZEB e con impianti tecnologici di ultima generazione, involucro performante e pannelli fotovoltaici integrati per la produzione di energia pulita: apertura delle offerte il 7 dicembre.

- Istituto tecnico economico “Zuccarelli” a Pitigliano - importo a base di gara 965.545,00 euro; adeguamento sismico ed efficientamento energetico della palestra: sono state invitate apertura delle offerte il 14 dicembre 2022.