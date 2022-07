La Provincia "cambia passo" e interviene sui punti critici della viabilità

Dossier provinciale di San Donato. Incontro del presidente Limatola con la popolazione. Sarà realizzata una rotatoria e bitumature nei punti critici

Grosseto: La Provincia di Grosseto ha avviato un importante programma di interventi per la messa in sicurezza delle due importanti arterie, la S.P. San Donato e la S.P. Talamone, che attraversano i Comuni di Magliano in Toscana e Orbetello ed hanno una funzione di importante collegamento trasversale e verso l'interno del territorio.

Il presidente Francesco Limatola in un incontro con i cittadini che vivono nella zona di San Donato ha illustrato il programma dei lavori previsti indicandone modalità e tempi di realizzazione. La rotatoria tra la San Donato e la Talamonese è, infatti, quasi definitivamente progettata e sono in corso le procedure necessarie per dare avvio ai lavori. Limatola ha assicurato un percorso “veloce”: nel caso specifico si intende realizzare una rotatoria “compatta” tutta interna alla proprietà della Provincia per ridurre così le tempistiche di realizzazione e aumentare l’effetto di “traffic calming”. A luglio sarà chiusa la progettazione e a settembre saranno affidati i lavori. L'obiettivo è presidiare innanzitutto la sicurezza della circolazione e garantire una corretta scorrevolezza del traffico. . Nell'incrocio la rotatoria sarà illuminata stabilmente con un innovativo impianto alimentato da pannelli solari. Per la S.P. San Donato, inoltre, sono previste delle bitumature nei punti più ammalorati per cui è già in corso l'affidamento dei lavori, che miglioreranno la sicurezza del transito. La S.P. Talamone, poi, inserita nel progetto generale delle Vie del mare, sarà anch'essa interessata nei mesi autunnali da lavori di pavimentazione.