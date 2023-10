La prova speciale notturna accende il Rally delle Colline e della Val di Cornia

Sabato, alle ore 16:31 in Corso Italia sventola la bandiera a scacchi, poi due giorni di corse sulle strade della Val di Cornia.



Piombino: Il clou della prima giornata sarà la prova speciale sulle strade antistanti il Porto di Piombino che si preannuncia molto suggestiva e spettacolare.

Una delle tante conferme dell'8° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia che prende il via questo pomeriggio da Corso Italia (ore 16:31), per poi affrontare, per due volte, i tornanti di Sassetta e della super prova spettacolo in notturna del Porto.

Il rally è dedicato al driver scomparso Leonardo Tucci, che ha assunto sempre maggiore importanza in pochi anni tanto da meritarsi il riconoscimento di rally nazionale.

Per Piombino e la Val di Cornia si tratta sicuramente di una vetrina importante, di un evento che attirerà nella zona migliaia di persone come del resto è già accaduto negli anni scorsi.

Certo il periodo riserva anche altre gare di prestigio se il numero dei partecipanti - secondo gli organizzatori - poteva anche essere superiore, ma c'è lo stesso la grande soddisfazione.

Saranno 78 gli equipaggi al via, salvo defezioni all'ultimo istante, tra auto moderne e auto storiche.

Corso Italia sarà lo spettacolare epicentro di partenza e di arrivo della gara tra una cornice di pubblico prevedibilmente molto festosa e numerosa.

Chi può, è consigliato lasciare le auto a casa. Molte le strade del centro che saranno inaccessibili come del resto i parcheggi, per non intralciare i bolidi.

Gli organizzatori della Maremma Corse 2.0 hanno pensato come al solito a ogni particolare, coordinandosi con le amministrazioni per evitare inconvenienti anche sul posizionamento del pubblico.

Sono 7 le prove speciali (km. 61) che i concorrenti dovranno affrontare prima di rientrare a Piombino, che sarà in questi giorni una sorta di città blindata.

Entusiasmo che cresce ogni giorno che passa per il ritorno del rally automobilistico.

Il primo equipaggio a partire sarà Tucci-Farnocchia su Skoda Fabia R5/Rally 2, vincitore dell'ultima edizione della gara tirrenica, uno dei favoriti, unitamente a Marco Signor e Carlo Alberto Sinigagliesi, quest'ultimi su Skoda Fabia Evo.

Simpatica iniziativa a Monteverdi in occasione del passaggio del rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia. L'ASD Monteverdi 2006 con il patrocinio del Comune di Monteverdi, a partire dalle 10:30 in piazza Falcone-Borsellino distribuirà hamburger, patatine, hot dog e tanto altro.

L'8° Rally delle Colline Metallifere e Val di Cornia sarà anche l'ultima prova del Trofeo Rally di zona per le auto storiche ed è per questo che partiranno in testa alla gara, ma sarà anche il penultimo appuntamento per il Trofeo Rally Toscano.

La gara tirrenica avrà nel suo complesso anche di essere un test in vita della finale della Coppa Italia che si svolgerà a Cassino a fine mese.

Altra conferma, che svelerà anche al circolo del rally, uno dei gioielli di Piombino, sono le verifiche tecniche delle auto che saranno effettuate a Marina di Salivoli dove è ubicata la sede del parco assistenza.

Sempre nella città dell'acciaio in piazza Verdi verrà allestito il riordino notturno e parco chiuso.

A Salivoli in località Falcone, presso il Residence Marina di Salivoli, ci sarà il quartiere generale della gara con l'ubicazione della Direzione Gara, segreteria e Sala Stampa.

Questa mattina, sabato, verrà aperta alle ore 8:00 fino alle ore 22:30.

(foto Marco Ferretti)