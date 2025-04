Attualità La protezione dei beni culturali in situazioni di rischio. Il ruolo della Croce Rossa 26 aprile 2025

A Grosseto il convegno con esperti del settore, patrocinato dall’Ordine degli Architetti Grosseto: Il Comitato di Grosseto della Croce Rossa Italiana, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti della provincia di Grosseto, organizza il convegno “La protezione dei beni culturali in situazioni di rischio. Il ruolo della Croce Rossa”, in programma venerdì 9 maggio, a partire dalle ore 14.30 presso l’Aula Magna della sede CRI di Grosseto, situata all’interno del Centro Commerciale Aurelia Antica. L’iniziativa è dedicata alla tutela del patrimonio culturale italiano in scenari di crisi, conflitti armati ed emergenze naturali, e intende sensibilizzare cittadini, professionisti e operatori del settore sul valore della prevenzione e della risposta in contesti ad alto rischio. Interverranno: Arch. Vanessa Mazzini , funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;

, funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo; Sorella Vittoria Picchianti , Infermiera Volontaria della CRI di Grosseto, Consigliere Qualificato DIU (Diritto Internazionale Umanitario) e Consigliere Giuridico nelle Forze Armate;

, Infermiera Volontaria della CRI di Grosseto, Consigliere Qualificato DIU (Diritto Internazionale Umanitario) e Consigliere Giuridico nelle Forze Armate; Arch. Andrea Marchi, Istruttore Nazionale DIU, Istruttore CRI di Protezione Civile e Delegato Tecnico Regionale Area Operazioni Emergenza e Soccorsi della CRI Toscana. Il convegno sarà anche l’occasione per presentare la campagna nazionale promossa dalla Croce Rossa Italiana, con il patrocinio di ANCI e del Ministero della Cultura: “Il futuro ha una lunga storia. Proteggiamola”, dedicata alla promozione e alla salvaguardia del patrimonio culturale. L’Italia custodisce uno dei patrimoni artistici e storici più vasti e preziosi al mondo: monumenti, opere d’arte, siti archeologici e tradizioni secolari che necessitano di protezione attiva, anche e soprattutto in contesti di vulnerabilità. La cittadinanza è invitata a partecipare.

