La Pro soccer sbarca a Grosseto e fa il pienone con l’open day

Pomeriggio di festa per la Pro soccer lab che presenta la nuova scuola calcio di Grosseto e le attività in programma: sabato 15 luglio secondo open day



Grosseto: Pomeriggio di calcio e di sorrisi alla Cittadella dello studente di Grosseto, dove la Pro soccer lab ha inaugurato ufficialmente il nuovo distaccamento nel capoluogo maremmano. Tanti i bambini e le famiglie che hanno partecipato alla festa, con un breve allenamento tecnico sul campo e alcune partitelle finali, prima di una ricca merenda offerta dalla società e un regalo per ogni bambino che ha partecipato. Tutto per presentare la nuova scuola calcio che, da settembre, aprirà anche a Grosseto.

“Vogliamo ringraziare innanzi tutto – ha spiegato Roberto Picardi, responsabile dell’area tecnica della Pro soccer lab – tutte le famiglie e i bambini che hanno partecipato all’open day e sono venuti a giocare insieme a noi. Il linguaggio del pallone è universale, soprattutto quando si sposa con il divertimento e il rispetto per l’avversario. Aver festeggiato il nostro arrivo anche a Grosseto con tanti bambini entusiasti ci riempie di orgoglio e proprio per questo stiamo organizzando un secondo open day per sabato 15 luglio, alle ore 18, in modo da dare la possibilità a chi non è riuscito di provare a giocare a calcio con noi. Ci tengo, infine, a ringraziare tutti i nostri allenatori, dirigenti e collaboratori che hanno contribuito alla riuscita di questo evento”.

Le attività della scuola calcio Pro soccer lab sul campo di Grosseto cominceranno ufficialmente a inizio settembre, con gruppi di bambini divisi per anni di età: dal 2013 al 2018, a seconda del numero delle richieste, e gli allenamenti saranno condotti da Roberto Picardi, responsabile dell’area tecnica, e dal suo staff di allenatori. L’open day sarà ripetuto anche sabato 15 luglio, alle ore 18 al Centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, e sarà aperto a tutti i bambini e le bambine dai 5 anni in su, che non sono tesserati con altre società.

Da lunedì 12 giugno all’8 luglio partirà, invece, per il decimo anno di fila il Summer camp targato Pro soccer lab: un campo estivo per bambini e bambine dai 6 ai 15 anni, tra tecnica e allenamenti di calcio, individuali e di gruppo, che si svolgeranno in campo e sulla spiaggia per divertirsi e migliorare il percorso calcistico: tra gli allenatori ci saranno anche Gigi Consonni, ex capitano del Grosseto e attuale allenatore della Pistoiese, e Nicola Giallini. Si può scegliere una o più settimane di camp, che si svolgerà all’interno del centro sportivo Casamorino di Castiglione, dove i partecipanti si alleneranno sul campo principale a 11 “Marco Nucci”, in erba naturale, nell’area polivalente e nella soccercage per il 3 contro 3. Giochi e allenamenti anche all’ombra nel grande spazio allestito. Per chi lo richiede ci sarà anche la possibilità di prenotare la navetta e, infine, l’opzione “notte sotto le stelle” per far passare ai ragazzi una notte a settimana immersi nel verde insieme ai compagni di avventura.

Nella sede di Castiglione della Pescaia, al centro sportivo Casamorino, la Pro soccer lab conta già un centinaio di tesserati, divisi tra Primi calci 2015, Primi calci 2014, Piccoli amici, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. Per informazioni sulle iscrizioni alla scuola calcio di Grosseto o di Castiglione, o ancora al campo estivo di calcio, è possibile consultare il sito www.prosoccerlab.it, scrivere a info@prosoccerlab.it oppure chiamare il numero 338.3383418.