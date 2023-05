La Pro soccer lab sbarca anche a Grosseto con la scuola calcio e lancia l’open day

Martedì 6 giugno, dalle 16.30 alle 18.00, open day alla Cittadella dello studente per presentare la scuola calcio: merenda e regalo per ogni bambino. A partire da settembre le attività sportive della Pro soccer si terranno anche a Grosseto, sui campi della Cittadella dello studente

Grosseto: Novità importante per la Pro soccer lab: a partire dal prossimo settembre le attività sportive si svolgeranno anche nel capoluogo maremmano. Un percorso intrapreso da tempo, soprattutto per le richieste arrivate da Grosseto, che vedono adesso la società neroverde aprire una nuova sede della scuola calcio anche a Grosseto, oltre che al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia. Grazie a un accordo sottoscritto con la Csen, infatti, la società Pro soccer lab avrà un proprio distaccamento sui campi della Cittadella dello studente di Grosseto, dove i tecnici porteranno avanti gli allenamenti di calcio con i ragazzi.

Proprio per presentare ai genitori la scuola calcio e per far giocare i bambini, dai 5 anni in su, la Pro soccer lab ha organizzato un open day per martedì 6 giugno, dalle 16.30 alle 18, sui campi della Csen all’interno della Cittadella dello studente di Grosseto. A tutti i bambini che parteciperanno sarà offerta una merenda e un piccolo regalo.





“Viste le tantissime richieste che ci sono arrivate negli ultimi anni anche da Grosseto – ha spiegato Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer lab – abbiamo lavorato per quello che è, a tutti gli effetti, un altro grande passo avanti per noi. Rispondere così alle esigenze delle famiglie ci riempie di orgoglio e ci dà modo di aumentare le nostre attività anche a Grosseto. Abbiamo organizzato per martedì prossimo l’open day proprio per accogliere tutti i bambini dai 5 anni in su che vorranno provare a giocare con noi e dare così informazioni ai genitori interessati sia per la scuola calcio sia per il Summer camp che partirà il 12 giugno. Vogliamo, infine, ringraziare la Csen con la quale abbiamo sottoscritto questo accordo”.

Tra gli allenatori che seguiranno i bambini sui campi di Grosseto, anche Roberto Picardi, responsabile dell’area tecnica neroverde, e Paolo Agresti.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.prosoccerlab.it.