La Pro loco Tarquinia apre la campagna di tesseramento 2023

Tarquinia: Apre la campagna di tesseramento 2023 della Pro loco Tarquinia. I volontari saranno nella sede di via Giuseppe Garibaldi, al civico 19, 1l'11 e il 18 marzo, dalle 10 alle 12, per sottoscrivere o rinnovare la tessera. Quest’anno ci sono delle novità: la prima è che il nominativo di ogni socio sarà caricato sul portale My Unpli a carattere nazionale; la seconda è che i soci avranno vantaggi e convenzioni che è possibile scoprire sul sito www.tesseradelsocio.it.

“La Pro loco Tarquinia, come le altre Pro loco, è iscritta al registro unico nazionale del terzo settore ed è diventata associazione di promozione sociale – affermano i volontari -. Il costo annuale è di 20 euro. Con solo dieci euro aggiuntive si potrà ritirare anche il libro “Tarquinia, le 100 meraviglie (+1)”. Nei due giorni dedicati al tesseramento, saremo felici di dare tutte le informazioni necessarie”. Dopo la premiazione del concorso di poesia dialettale “Spartaco Compagnucci”, tra aprile e maggio la Pro loco Tarquinia sarà partecipe di altre importanti iniziative culturali, di promozione territoriale e solidarietà: collaborerà alla settima edizione del "Certame Cardarelliano" promosso dall’IISS “Vincenzo Cardarelli”; realizzerà uno stand all’interno della Festa della Merca, organizzata dall’Università Agraria; aderirà alla campagna nazionale dell’Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro (AIRC) “Le azalee della ricerca”.