La prima di Coppa va al Grosseto. I torelli s'impongono 4-1 sul Certaldo

Grosseto: La prima di Coppa va al Grosseto. I ragazzi di mister Vitaliano Bonuccelli s'impongono 4-1 sul Certaldo davanti a circa 500 spettatori. Gara vivace e piacevole con i grossetani che passano in vantaggio al 9' minuto con Riccobono che raddoppia al 16' mettendo così in cassaforte la gara.





Poi nel secondo tempo in reta ancora con Marzierli e Giuliani. Il Certaldo segna la rete della bandiera a tempo quasi scaduto al 89' minuto con Orsucci. Prossimo appuntamento per grifone sarà per domenica 3 settembre al Comunale di Piancastagnaio, dove affronterà la Pianese.

Questa, in breve, la cronaca della gara.

2’ Macchi sguscia via con un numero sul settore di destra. Servizio per Rinaldini, che sterza e sprigiona una saetta dai venti metri. Il portiere Fontanelli alza in angolo con un colpo di reni.

9’ Il Grosseto sblocca il risultato. Lancio con il goniometro di Rinaldini. Il tracciante scavalca Marzierli, ma diventa buono per il taglio di Riccobono, che sul secondo palo appoggia in rete cogliendo in controtempo Fontanelli con un tocco morbido.

11’ Marzierli prolunga di testa un corner dalla destra di Riccobono. Pallone sporcato che sorvola la traversa.

12’ Rinaldini semina il panico sulla sinistra. Il trequartista scava per Schiaroli che incorna. Sfera a lato non di molto.

14’ Sabelli apre il fuoco dalla lunga distanza. Destro centrale, ma potente. Fontanelli non trattiene. Irrompe allora Marzierli sottomisura. Il centravanti non riesce ad inquadrare lo specchio, disturbato dal portiere in fase di recupero della posizione.

15’ Pericoloso anche il Certaldo. Il Grosseto perde palla in uscita. Becucci ne approfitta e dialoga con Bouhamed. L’attaccante calcia verso la porta senza precisione.

16’ Serpentina di Bouhamed, che con un guizzo arriva al limite dell’area e libera la conclusione. Raffaelli si accartoccia e blocca a terra.

22’ Punizione da posizione interessante per il Grosseto. La soluzione di Riccobono supera la barriera, ma incappa nella presa sicura di Fontanelli.

27’ Nuovo calcio piazzato di Riccobono. Arcobaleno pregiato che gira sopra il muro del Certaldo. La parabola non coglie la porta per questione di centimetri.

29’ Discesa di Chiti, che si appoggia su Batoni. Il laterale destro crossa in mezzo. Si inserisce Pagliai che impatta. Facile per Raffaelli.

36’ Velenosa punizione sferrata da Bassano. Raffaelli si distende. Si accende una mischia furibonda in area. Diagonale secco di De Pellegrin. Il pallone diventa un flipper e viene salvato dalla retroguardia maremmana.

43’ Affondo di Arcuri. Invito per Rinaldini che si avvita. Il pallone schizza a lato.

44’ Marzierli lavora con perizia il pallone. Break centrale di Sabelli, che scarica su Rinaldini. Botta con il destro che accarezza l’esterno della rete dando l’illusione ottica del goal.

6’st Serpentina di Akammadu. L’attaccante del Certaldo calibra un insidioso diagonale dal limite dell’area. Il tiro sfila lemme lemme alla sinistra di Raffaelli e rotola sul fondo.

10’st Corner di Riccobono. Sbuca Schiaroli nel mucchio. Incornata respinta dal portiere Fontanelli.

16’st Raddoppio del Grosseto. Azione pregevole del Grifone a tutta velocità. Palla d’oro di Rinaldini per la cavalcata di Arcuri sul binario di sinistra. Arcuri sfonda e sforna l’assist arretrato per Riccobono, che, sopraggiunto a rimorchio, ha tutto il tempo di prendere la mira e calciare. Fontanelli è battuto per la seconda volta. Doppietta del fantasista biancorosso.

24’st Il Grosseto scappa via sul 3-0. Magia di Rinaldini, che elude la pressione di Chiti, saltandolo con mestiere. Rinaldini fa viaggiare Saio, che accompagna sulla sinistra; il difensore imbuca in mezzo. Frustata di Marzierli, che spacca la porta con uno stacco di testa di irruenza e tecnica.

32’st Poker biancorosso. Aprili propone il cross dalla destra. Marzierli cerca il colpo dello scorpione, mancando l’appuntamento con la sfera. La palla sfila sul secondo palo dove è ben appostato il neo entrato Giuliani, che non può fallire il goal con lo specchio spalancato.

44’st Il Certaldo segna con Orsucci in mischia e riduce il passivo. Il difensore, sfuggito ai radar della difesa del Grosseto, gira in rete una punizione a spiovere dalla sinistra, infilando il portiere Raffaelli. Coppa

Grosseto: Raffaelli, Morelli, Cretella, Schiaroli, Sabelli, Marzierli, Rinaldini (34’st Gianassi), Riccobono (27’st Guadalupo), Macchi (9’st Aprili), Saio (24’st Bruni), Arcuri (27’st Giuliani). Allenatore: Bonuccelli. A disposizione: Fecit, Carannante, Barontini, Fregoli.

Certaldo: Fontanelli, Batoni (267st Kapidani), Pagliai (15’st Bradarskiy), De Pellegrin, Bassano (34’st Pampalone), Orsucci, Chiti, Gargiulo (27’st Zanaj), Akammadu, Bouhamed, Becucci (19’st Romei). Allenatore: Ramerini. A disposizione: Bruni, Bardotti, Hagbe, Razzanelli.

Marcatori: 9’ e 16’st Riccobono (G), 24’st Marzierli (G), 32’st Giuliani (G), 44’st Orsucci (C)



Arbitro: Alessandro Niccolai (Pistoia). Assistenti: Mauro Ottobretti (Foligno), Federico Giovanardi

Ammoniti: Saio, De Pellegrin, Sabelli, Batoni - Angoli: 5-1

Note: presenti 500 spettatori