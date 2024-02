La prevenzione in oftalmologia. A Castiglione della Pescaia il convegno del Lions Club

Castiglione della Pescaia: Sabato scorso presso la sala consiliare del Comune a Castiglione della Pescaia si è tenuto il convegno Organizzato dal Lions Club Castiglione d. P. Salebrum sulla "prevenzione Oftalmica dall' età pediatrica all' età senile".





Dopo i saluti del Presidente Severo Mulinacci e del Sindaco Elena Nappi hanno sviluppato i temi tecnici i relatori Dott. Dino Tartaglia, la Dott.sa Chiara Millacci e il Dott.Pietro Mittica che hanno ribadito l' importanza della prevenzione.





È intervenuta anche la Presidente dell' Unione Italiana Ciechi, Sioli Sereni che ha ringraziato il Club nella figura del suo Presidente e ha ribadito l' importanza della solidarietà verso le persone non vedenti e ipovedenti. Presente anche il Sig. Aldo Seri a cui alcuni anni fa era stato donato dai Lions il cane guida Baby, e che ha portato la propria testimonianza sul fatto che quel dono gli ha cambiato la vita. Alla fine il Presidente del Salebrum, ha consegnato un contributo economico all' U.I.C. per un corso di tecnologie accessibili e dare quindi la possibilità alle persone affette da disabilità visiva di essere autonome e competitive verso le nuove tecnologie.