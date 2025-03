La presenza di CRI nelle scuole

Da questa sera, 17 di marzo, siamo stati nuovamente attivati dalla direzione di zona della asl sud est, per i servizi di pattugliamento serale per portare aiuto, viveri e bevande calde a persone che ne hanno necessità.

Argentario: L'accordo è sottoscritto annualmente dalla Direzione di Zona della asl sud est, dall'articolazione zonale " Colline dell' Albegna" dei Sindaci, dalle Associazioni di Volontariato aderenti al protocollo stesso. Volontari Cri secondo percorsi stabiliti dalla asl porteranno aiuto a persone senza fissa dimora. Vengono consegnati viveri alimentari, bevande calde, generi di conforto, coperte e se necessario sacchi a pelo.

Area Sociale: rinnovato l'accordo, in questi giorni, con la Sezione Soci della Unicoop Tirreno, per quanto attiene il cestello solidale posizionato presso il Supermercato di Neghelli, della stessa Unicoop, ad Orbetello.

Questa iniziativa consente di raccogliere prodotti alimentari da destinare allo sportello sociale della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento che è aperto il lunedì, il mercoledì, il venerdì mattina, dalle ore 8 alle ore 12 presso la sede di Orbetello, Via Gioberti, 16-18. Ha " proiezioni" con un giorno alla settimana presso le sedi di Porto Ercole e Santo Stefano.

Porto Santo Stefano: viene potenziata presso gli uffici di Via Baschieri, l'attività di segretariato sociale, assistenza alle categorie, punto informatico " internet facile " per gli anziani. Segreteria del Comitato per la donazione del sangue con la Cri, Informazioni in generale per i cittadini sui servizi erogati da Cri.

Talamone: la sede Cri di Via Nizza ospita come da accordi con il Comune di Orbetello, alcuni ambulatori di medici di Famiglia, Pediatria di Libera Scelta, parafarmacia.

Sviluppo Associativo: la Referente del Progetto " Nuove Apparecchiature e nuovi automezzi per Cri " prosegue una intensa campagna di sensibilizzazione alla donazione di contributi a Cri ed alla raccolta fondi.

Si ringraziano tra gli altri i Comuni di Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio; Banca Tema; Il professor Rinaldi di Roma; Unicoop Tirreno; Marina di Cala Galera; Latte Maremma.