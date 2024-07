La presentazione del libro di Paolo Giulierini inaugura "Le Notti dell'Archeologia" al MuVet

Castiglione della Pescaia: Con l'appuntamento di mercoledì 10 luglio alle 21:00 il MuVet di Vetulonia inaugura le aperture straordinarie serali dell'estate 2024 con un'ospite d'eccezione, Paolo Giulierini, già Direttore del MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che per la XXIV edizione de Le Notti dell'Archeologia presenta il suo libro “'Italia prima di Roma. Sulle tracce degli antichi popoli italici”.

La rassegna promossa dalla Regione Toscana costituisce una preziosa occasione per partecipare a visite straordinarie, eventi e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche di tutta la Toscana.

«È con grande orgoglio – dichiara la sindaca Elena Nappi – che inauguriamo gli appuntamenti serali al Museo con la presenza di Paolo Giulierini. Il MuVet partecipa a “Le Notti dell'Archeologia” dal loro nascere e ogni anno si dimostra tra i grandi protagonisti e principali attori. È proprio grazie al direttore del MANN che negli ultimi anni siamo riusciti a portare nel nostro piccolo museo di Vetulonia grandi mostre-evento, che hanno incantato tutti i visitatori che sono stati ospiti del nostro paese e grazie alla competenza e passione dello staff del MuVet nel corso dell'anno riusciamo a dare un'offerta turistico culturale molto varia, con conferenze, presentazioni di libri, laboratori per bambini, visite guidate, musica, teatro e spettacoli».

«È un triplice viaggio quello che ci propone con il suo ultimo libro Paolo Giulierini – dichiara la Direttrice del MuVet Simona Rafanelli –. Perché è insieme un viaggio etnologico, fra le genti che abitarono l’Italia; un viaggio tematico, che si snoda fra argomenti diversi come il culto, le traduzioni, la cucina; un viaggio topografico, che attraversa da sud a nord le regioni italiane, condito di aneddoti succulenti, come le antiche ricette locali e di consigli su alcuni luoghi da visitare. Come triplice è la natura del suo stesso libro: un manuale, una guida, un romanzo. Il tutto dedicato alla nostra terra, l’Italia, che si chiude con il più bello degli auspici, ossia che gli antichi popoli italici, con l’esempio della loro storia e delle loro tradizioni, possano aiutarci “a diventare veri italiani”!».

IL LIBRO "L'Italia prima di Roma. Sulle tracce degli antichi popoli italici"

Il nostro Paese ci appare il più delle volte come l’erede per eccellenza della civiltà romana. Non c’è nulla di più vero, ma se ci mettessimo in viaggio percorrendo l’Italia da nord a sud scopriremmo che prima ancora che Italiani siamo stati Italici: in ogni regione la toponomastica, i monumenti, i reperti archeologici, le tradizioni etnografiche, persino le abitudini alimentari e culinarie raccontano la storia di popoli antichi che a partire dall’Età del ferro si sono frequentati, confrontati, scontrati. Celti, Veneti, Liguri, Etruschi, Sardi, Latini, Sanniti, Lucani, Piceni, Campani, Punici, Enotri, Siculi e molti altri hanno lasciato ovunque nella penisola tracce profonde, preziose per capire com’era l’Italia prima dell’avvento di Roma. Con la competenza dell’esperto e il passo avvincente del divulgatore, Paolo Giulierini ci accompagna in un viaggio affascinante, ci presenta gli Italici che siamo stati, ne approfondisce il rapporto con il territorio, le modalità insediative, la religione, la lingua e la scrittura, senza tralasciare il fondamentale incontro con i Romani e quello che ne è seguito. Corredato da immagini, questo libro è al tempo stesso un saggio sulla meravigliosa complessità della storia del nostro Paese e una guida per innamorarsi, oltre che di tutte le sue bellezze, anche delle genti che lo hanno abitato in tempi remoti, e che ancora oggi ci parlano: non solo di loro ma anche di noi, da sempre popolo in cammino che a ogni tappa aggiunge un viandante alla carovana.





Per la serata il MuVet rimarrà aperto fino alle 23:00, con un focus sulla stele funeraria del principe guerriero di Vetulonia “Incontro con Auvele Feluske”.

Durante la settimana continuano le visite guidate al Museo per l'iniziativa "Dal mare al museo", giovedì 11 luglio alle ore 17:00 a cura delle archeologhe dello staff. Sarà possibile raggiungere il MuVet con servizio navetta da Castiglione della Pescaia.

Domenica 14 luglio, alle 10:30 e alle 17:00 gli appuntamenti per bambini e famiglie con il laboratorio "Di bronzo e ferro: le armi di un principe guerriero". Gli Etruschi erano esperti nella lavorazione del bronzo e del ferro, con cui realizzavano armi straordinarie, ritrovate nelle tombe più importanti di Vetulonia. I bambini conosceranno la storia del principe guerriero Auvele Feluske che ci mostrerà le sue armi e il suo equipaggiamento e realizzeranno con semplici materiali le loro personali armi etrusche.

Info e prenotazioni: 0564 948058 - museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it