La preistoria entra in classe. E parla francese

Redazione Le ragazze e i ragazzi delle classi prime della scuola media “Pacioli” di via Gorizia hanno partecipato a un laboratorio sull'arte preistorica, in cui hanno imparato “facendo” e divertendosi. Follonica: Hanno inseguito i mammut, combattuto contro l'ursus, partecipato a riti propiziatori prima delle battute di caccia e, soprattutto, hanno capito l'importanza del “lavorare insieme”. Sono le ragazze e i ragazzi delle classi prime della scuola media “Pacioli” di via Gorizia che hanno partecipato a un laboratorio interdisciplinare alla scoperta della preistoria. Un laboratorio attivo, basato sull'apprendimento cooperativo (cooperative learning), in cui gli allievi hanno imparato “facendo” e divertendosi. Ideatrici dell'iniziativa sono le docenti di Arte Felicia D'Onofrio e Rosa Caccavale. Ed è proprio dall'arte che parte l'intero percorso. “I ragazzi – spiegano le due docenti – hanno prima svolto delle ricerche di gruppo sull'arte rupestre e sulle immagini che più frequentemente ricorrono nelle grotte, quali scene di caccia o riti propiziatori. Poi – come veri “cavernicoli” - si sono cimentati nella riproduzione di tali incisioni rispettando colori e tecniche”. Banchi e sedie sono stati tolti dalle aule e i piccoli artisti hanno dipinto direttamente sul pavimento o con supporti attaccati alle pareti. E non solo. Il viaggio è poi proseguito in lingua francese. La docente Mariolina Bianchi ha infatti proposto alle classi, lezioni interattive in Lingua francese sulle grotte di Lascaux e Chauvet, in Francia, tra i più noti e importanti siti preistorici, ricchi di testimonianze, simboliche ed estetiche. “Tutto il lavoro – proseguono le insegnanti – ha avuto come filo conduttore la cooperazione. Ogni passaggio, ogni forma, ogni colore sono stati decisi da tutti i ragazzi. Pastelli a cera, carta e suoni preistorici hanno creato l'ambientazione per apprendere la funzione comunicativa, narrativa e magica dell'arte preistorica. Il sapere si confonde con la tecnica, la collaborazione fortifica la relazione, e il risultato finale accresce e rafforza l'autostima dei piccoli ma grandi Artisti”. E quindi: Lascaux? C'est dans le sud de la France. Seguici





