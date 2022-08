La Portaccia trionfa nel 66° Palio marinaro di Castiglione

Castiglione della Pescaia: La Portaccia ha vinto il 66° Palio remiero di Castiglione, che si è disputato domenica al calar del sole. I giallorossi hanno praticamente dominato la corsa, comandando dalla partenza all’arrivo.



Un solo vero colpo di scena, che poteva cambiare le sorti della gara nella seconda virata: la Portaccia, con un buon margine sul resto del gruppo, ha allargato la traiettoria in uscita e i remi si sono scontrati con quelli della Piazza che stava arrivando. Attimi di tensione, poi l’equipaggio giallorosso ha ripreso il cammino imprendibile per gli altri.

In un campo di regata quasi perfetto, poco dopo le 19 lo sparo di partenza della sindaca Elena Nappi. La Portaccia ha preso subito il comando delle operazioni e dopo i primi 600 metri ha virato già in testa. Alle sue spalle il Ponte Giorgini, la Piazza che era data come favorita campione uscente nel 2019, poi la Marina e il Castello, con gli equipaggi quasi tutti esordienti.

Il brivido alla seconda virata, quella sotto il Faro rosso. Poi come detto la Portaccia ha ripreso la sua andatura e per gli altri non c’è stato nulla da fare.

Alla corsa hanno presenziato la vice Bruna Becherucci, l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras e il presidente della provincia di Grosseto Francesco Limatola, che hanno premiato i partecipanti.

La Portaccia sale a quota 13 nell’albo d’oro.

Il Palio è stato dedicato a Mario Barabesi, figura storica della manifestazione, già presidente e Caporione del castella, e una targa ricordo è stata donata alla famiglia.