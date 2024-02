La Porta (FDI): "al via la settimana delle discipline Stem"

Firenze: "Ha preso il via la settimana delle discipline Stem, sette giorni dedicati alla promozione delle materie tecniche, scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, frutto della legge 187/2023, fortemente voluta da Fratelli d'Italia e approvata lo scorso autunno e che terminerà l'11 febbraio, Giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza.





L'obiettivo della legge è aumentare la diffusione delle discipline tecnico-scientifiche per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro, in particolare per donne e giovani. In occasione di questa sette giorni, ho potuto visitare uno dei modelli, in Italia, fra i più rappresentativi per la diffusione e divulgazione delle discipline Stem, il Museo di Scienze Planetarie di Prato. Si tratta dell'unica realtà espositiva del nostro paese interamente dedicata alle scienze planetarie, con in mostra la più ampia collezione di meteoriti, tra le quali la grande Nantan che si può toccare. Un museo simile, non solo rappresenta un'eccellenza per il territorio di Prato, ma ha ancora grandi potenzialità da esprimere, grazie all'offerta specifica e ampia ai visitatori, agli studiosi e agli studenti che intendono scoprire la formazione e l'evoluzione del Sistema Solare e del nostro Pianeta. Il Museo di Scienze Planetarie, può certamente essere una fonte di ispirazione anche per la scelta di un possibile futuro mondo del lavoro, soprattutto per i più giovani". Così il deputato e vicepresidente nazionale di GN di Fratelli d'Italia Chiara La Porta. “Siamo molto orgogliosi del risultato che abbiamo raggiunto in tempi record: si tratta solo del primo passo di un progetto complessivo per la crescita delle materie Stem che sarà portato avanti durante tutta la legislatura - aggiunge il deputato e capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Lavoro e prima firmataria della proposta di Legge Marta Schifone - puntare sulle materie Stem vuol dire puntare sul futuro. Le aziende fanno sempre più fatica a trovare profili tecnici, con un disequilibrio tra domanda e offerta di lavoro che nel 2023 si è attestato al 45,1%, in crescita di 18 punti percentuali rispetto al 2019, secondo i dati Unioncamere. Vogliamo anche ribaltare quel pregiudizio, per cui materie tecniche e scientifiche siano più adatte agli uomini".