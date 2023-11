La Polisportiva Barbanella Uno sul primo gradino del podio a Livorno

Grosseto: Domenica 29 Ottobre, a Livorno, si è tenuta la gara regionale Duo silver di Federazione, una gara nuova proposta dalla Federginnastica come qualificazione per l’accesso ai campionati nazionali Winter.



Il programma consiste nella presentazione degli esercizi di gara ai vari attrezzi individualmente nei vari livelli silver in coppia con una compagna di squadra della stessa categoria: per il risultato finale vengono sommati i punteggi ottenuti in tutti gli attrezzi da entrambe le ginnaste.

Le atlete della Polisportiva Barbanella Uno, come sempre sostenute e incoraggiate dalle allenatrici Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali, hanno affrontato con entusiasmo questa novità e hanno tutte portato a termine delle prove precise e di valore ai vari attrezzi, provando, anche in gara, nuovi elementi tecnici.

Al termine delle varie gare tutte le ginnaste della Polisportiva Barbanella UNO sono salite sul 1° gradino del podio!

1° posto per le sorelle Girelli Luce e Perla nella categoria LB3 allieve mix

1° posto per Benedetta Campomori e Alice Frosi nella categoria LC3 junior mix

1° posto per Melania Santini e Ambra Conti nella categoria LC3 senior 1

1° posto per Chiara Minelli e Petra Parmesani nella categoria LD3 allieve mix

1° posto per Alice Esposito e Naike Venturi nella categoria LD3 senior 1

E infine 1° posto anche per Linda Zambernardi e Sofia Biagiotti nella categoria LD3 senior mix

Grande la soddisfazione per tutto lo staff e per le allenatrici che seguono con tanto impegno e passione le loro atlete per questi ottimi risultati che premiano un lavoro intenso e costante fatto quotidianamente, ripagano dei tanti sacrifici richiesti da uno sport a livello agonistico e che incoraggiano in vista dell impegnativo anno sportivo che si prospetta con il cambio dei programmi tecnici dal nuovo anno.

Domenica prossima le atlete grossetane saranno nuovamente in pedana a Camaiore per la prova regionale federale della categoria LD 3 .