Grosseto: Ottima chiusura di stagione per le ginnaste di Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali. La Polisportiva Barbanella Uno chiude il 2023 con le finali nazionali di Rimini con un bilancio nettamente positivo: su 13 ginnaste partecipanti torna a casa con 2 titoli nazionali di specialità, 3 titoli nazionali a squadre, 4 titoli di vice campionesse nazionali e ben 7 medaglie di bronzo.

In una cornice invernale che ha visto una grande partecipazione in tutte le categorie ed un alto livello generale di preparazione, le atlete della polisportiva si sono anche in questa occasione distinte per capacità, carattere e determinazione portando a termine prove quasi sempre convincenti sia a livello individuale che nella nuova formula a coppie.



A livello individuale nella categoria LD3 allieve 4 CHIARA MINELLI,12 anni ,conquista il titolo di vice campionessa nazionale assoluta e ben due ori di specialità nei suoi attrezzi di punta volteggio e corpo libero, una riconferma per questa giovanissima e talentuosa ginnasta che aveva già vinto il titolo nazionale a questi attrezzi nell'edizione estiva

Vince il titolo di vice campionessa nazionale nella stessa categoria ma allieve 3 Petra Parmesani,11 anni, conquistando anche 2 medaglie di bronzo di specialità al volteggio ed alla trave.

3 posto assoluto per Alice Esposito nella categoria LD3 senior 1 e medaglia di bronzo nella specialità del corpo libero.

3° posto assoluto anche per Linda Zambernardi,18 anni, la ginnaste più grande della Polisportiva, nelle senior 2 sempre categoria ld3.

3° posto assoluto anche per Melania Santini nella categoria LC3 senior 1 ,un ottimo podio e soprattutto il primo personale a livello individuale nazionale.

Sale per la 1° volta sul podio in una finale nazionale anche la giovanissima Daria Pezzuto,10 anni,3 classificata nella categoria LB3 allieve 2.

Ma le emozioni continuano con le gare a coppie, nuova formula che vede gareggiare le atlete in coppia con somma di tutti i punteggi ottenuti agli attrezzi da entrambe le ginnaste.

Nella categoria DUO MIX SENIOR ld 3vincono il titolo italiano Linda Zambernardi e Sofia Biagiotti.

Nella categoria DUO MIX ALLIEVE ld 3 vincono il titolo italiano Chiara Minelli e Petra Parmesani.

Nella categoria LB3 allieve mix vincono il titolo italiano per la 1° volta salgono su un podio nazionale anche le sorelle Girelli, Perla 9 anni e Luce.

Vincono il titolo di vice campionesse nazionali nella categoria DUO LD3 senior 1 Naike Venturi e Alice Esposito e vice campionesse nazionali si laureano anche Melania Santini e Ambra Conti nel DUO LC3 senior 1.

Ad un soffio dal podio invece il DUO composto da Benedetta Campomori ed Alice Frosi,4 classificate nella categoria LC3 junior mix.

Insomma una edizione invernale di Rimini che resterà nel cuore di ginnaste ,allenatrici e staff.

Una chiusura di anno al di sopra di ogni aspettativa anche se ovviamente sognata e fortemente desiderata: i risultati ottenuti sono la dimostrazione e la verifica che il lavoro quotidiano fatto con impegno ,costanza, dedizione e sicuramente con sacrificio ripaga sempre.

Con questa bella energia acquisita le ginnaste della Polisportiva affronteranno un nuovo anno agonistico sicuramente molto complicato perché vedrà entrare in vigore i nuovi programmi federali.