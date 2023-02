La Polisportiva Babanella Uno al Campionato regionale silver di ginnastica artistica

Grosseto: Domenica 26 febbraio, a Livorno, si è svolta la 1° prova del campionato regionale silver di federazione categoria LC3 zona mare di ginnastica artistica.



Le ginnaste allenate da Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali, si sono distinte anche in questa occasione, portando a casa, al termine delle loro prove, ottimi piazzamenti.

Nella categoria Junior 2 Greta Conti con una gara perfetta, conquista meritatamente il 1° gradino del podio.

1° gradino del podio anche per Melania Santini nella categoria senior 1: nonostante un piccolo infortunio alla caviglia, avvenuto durante la sua prova al corpo libero, Melania ha “stretto i denti” portando a termine la sua prova nel migliore dei modi!

Ottime anche le prove di Alice Frosi e Benedetta Campomori, rispettivamente nella categoria junior 1 e junior 3, che sono entrambe salite sul 2° gradino del podio.

Buone anche le prove delle compagne di squadra Matilde Cosimi, Ambra Conti, Ginevra Chechi e Matilde Bentivoglio: qualche imprecisione alla trave e al corpo libero ha un po’ compromesso il risultato finale, ma queste atlete avranno sicuramente modo di rifarsi nelle prossime occasioni.

Soddisfazione e orgoglio da parte di tecnici e dirigenti per questo inizio di campionato luminoso che gratifica e stimola in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

Domenica prossima la Polisportiva Barbanella Uno infatti scenderà nuovamente in pedana a Livorno nella categoria Ld3 con le atlete Petra Parmesani, Greta Burgassi, Chiara Minelli, tutte al debutto in questa categoria superiore e le senior Linda Zambernardi, Naike Venturi, Alice Esposito e Sofia Biagiotti, mentre a Grosseto, al Palazzetto di Via Lago di Varano, alcune compagne di squadra della sezione ritmica e artistica si esibiranno nel giocagin, manifestazione provinciale organizzata dalla uisp.