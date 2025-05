Cultura La poesia incontra l’arte in "Erbario, bestiario, lapidario", il nuovo libro di Maurizio Gregorini 7 maggio 2025

Mercoledì 14 maggio 2025, ore 18:30 Libreria Palomar, Piazza Dante 18 – Grosseto Grosseto: La poesia incontra l’arte in Erbario, bestiario, lapidario, il nuovo libro di Maurizio Gregorini, illustrato dall’artista Marco Nereo Rotelli, che sarà presentato mercoledì 14 maggio alla Libreria Palomar di Grosseto. Un viaggio lirico e visivo in dieci giorni e tre interludi immersi nella natura, dove versi e immagini si fondono per dare voce agli elementi. Aquile e pipistrelli, farfalle, pietre e alberi diventano metafore viventi, riflessi dell’animo umano e simboli di trasformazione. Un libro che è meditazione e incanto, con le parole che si intrecciano alle immagini potenti di Rotelli, da sempre impegnato in un dialogo profondo tra arte, luce e poesia. Maurizio Gregorini, regista, scrittore e organizzatore culturale, accompagna il lettore in una galleria evocativa di creature e paesaggi interiori. Le illustrazioni di Marco Nereo Rotelli, artista veneziano di fama internazionale, amplificano il valore simbolico dei testi in un dialogo sinestetico tra parola e visione. L’evento sarà introdotto dall’editore Mario Papalini, dopodiché l’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva dalla musica del chitarrista Luca Borriello e dalle cantanti Micaela e Matilde. Il reading sarà a cura dell’autore Maurizio Gregorini. Il libro è disponibile sul sito della casa editrice Effigi: https://www.cpadver-effigi.com/blog/erbario-bestiario-lapidario/ Per ulteriori informazioni e richieste stampa, contattare: cpadver@mac.com



