La poesia di David Tammaro protagonista alla libreria QB

Grosseto: Proseguono alla libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto le presentazioni di libri. Martedì 20 febbraio alle ore 18:00, spazio alla poesia con David Tammaro che racconterà insieme a Caterina Trombetti, il suo libro “S’adira violenta vita s’aduna” uscito con Thedotcompany. Si tratta della terza raccolta di poesie di Tammaro.



“Scrivere poesie – spiega Tammaro – è un privilegio perché sono convinto che la poesia sia l’attività più significativa che un essere umano possa svolgere. La poesia è un luogo carico di significati, simboli, emozioni. Il processo, che si finalizza in un testo poetico dentro di me, parte da una sonorità che si fa strada decisa nella mia mente, non più trattenibile, e ora impone tradurla in una sequenza di lettere che divengono parole e si assemblano in versi.”

“La poesia – continua Tammaro – ha inoltre un forte potere terapeutico del corpo e dell’anima perché li libera dalla sofferenza o dalla gioia profonda restituendo l’uno e l’altra ad un equilibrio almeno instabile.”





Una raccolta illustrata, con disegni in ogni pagina. L’anima poetica di Tammaro e il suo recupero dei ritmi della vita – dice la scrittrice Caterina Trombetti nella postfazione – si esprimono attraverso un lavoro d’invenzione verbale, da cui il desiderio di creare un sistema espressivo originale che parte dall’esperienza emozionale, da un suono che diviene parola e intreccio di immagini, simboli, messaggi. Il poeta cerca il ritmo dentro il verso: fa un deciso uso dell’elisione, toglie la punteggiatura, tende a non usare gli articoli, usa pochissimo gli aggettivi. Ogni poesia della raccolta è ricca di tensione. È il cuore che comanda e, anche quando s’impone la forza della ragione, in Tammaro è l’aspetto affettivo e umano a prevalere.