La poesia cantata di Aragon e Brassens alla libreria QB

Grosseto: Nuovo appuntamento tra poesia e musica alla libreria QB.

Domani, martedì 18 febbraio alle 18, Nino Muzzi parlerà del poeta Louis Aragon e del cantautore, poeta e attore Georges Brassens attraverso i libri che di cui ha curato la traduzione per Effigi: “Poesie d’amore e di guerra” e “L’anarchico bonario”.





Nel libro “Poesie d’amore e di guerra”, Muzzi traduce le poesie di Aragon mentre ne “L’anarchico bonario” traduce le canzoni di Brassens. Con la sua traduzione Muzzi, cerca di riprodurre sia l’aspetto semantico che quello musicale del verso, cerca in buona sostanza di consegnare nelle mani del lettore di oggi, ignaro della lingua francese, una sorta di ricostruzione non solo filologica, ma anche artistica dei testi di Brassens. Sono collocate per ultime le poesie di altri autori che Brassens “fece proprie” e che quindi era necessario riprodurre.