La pista Mario Parri ha ospitato un concentramento di mini hockey

Grosseto: Venticinque bambini, in rappresentanza di quattro squadre, Circolo Pattinatori Grosseto, Follonica Hockey, Prato e Rotellistica Camaiore, hanno dato vita domenica 10 dicembre a un concentramento di mini hockey. E' stata una mattina divertente nella quale i partecipanti si sono sfidati in partitelle 4 contro 4 e 3 contro 3. Alla fine tutti soddisfatti e pronti a tornare nella propria pista per fare ancora meglio in vista del prossimo concentramento.











Il Circolo Pattinatori Grosseto, allenato da Pablo Saavedra, ha schierato: Pietro Spinosa, Andrea Mantovani, Nicholas Terminali, Diego Capecchi, Pietro Tavarelli.