La Pietra (FDI): 'Agricoltura necessita di guida forte e determinata'

Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Agricoltura del Senato interviene sulla crisi di Governo e si sofferma sul comparto agricolo del Paese



Rona: "La crisi di governo ci pone dinanzi a una serie di riflessioni ma soprattutto alla constatazione che ormai c'è bisogno di un governo forte e legittimato dal voto degli italiani per affrontare le tante crisi che affliggono l'Italia", dice Patrizio La Pietra.

"Ne ha in particolare bisogno l’agricoltura, - commenta il senatore di FDI - che necessita di una guida forte e determinata, di un ministro che abbia una visione e un’idea chiara per risolvere le tante criticità che pesano sul sistema agricolo e agroalimentare. A sua volta la crisi idrica, che in queste settimane è scoppiata in tutta la sua drammaticità ed emergenza, impone di mettere mano a un piano serio per gli invasi e la raccolta dell'acqua piovana; la depurazione delle acque, invece, potrebbe garantire all’agricoltura importanti risorse, così come la ricerca sulla desalinizzazione delle acque marine; mentre una riforma organica dei consorzi e una omogeneizzazione dei vari livelli di governance potrebbero garantire risultati importanti".

"C'è poi, - spiega La Pietra - la speculazione sul prezzo del grano, che sommato ai rincari dei costi sta mettendo in crisi gli agricoltori con il rischio che molte aziende si troveranno costrette a chiudere. E come non citare in questo elenco di settori in affanno quello zootecnico che non sta soltanto soffrendo per i rincari della materia prima, ma deve guardarsi anche dalla crisi della Peste Suina, che in particolare colpisce l'intero sistema suinicolo. Per non parlare poi della pesca stretto tra il caro gasolio e anni di regole europee che hanno di fatto distrutto la nostra flotta peschereccia. E tutto questo a dispetto delle grosse potenzialità che l'Italia ha grazie alla sua configurazione geografica, ma che di fatto sono state vanificate da governi che si sono dimostrati deboli con i forti e forti con i deboli".

"Ne esce quindi, - prosegue La Pietra - un quadro delicato e complicato a cui i tre governi che si sono succeduti hanno soltanto contribuito ad aggravare. Il sistema agricolo avrebbe bisogno di maggiori risorse per ricerca e innovazione e per la creazione di nuove infrastrutture, che permetterebbero di aiutare gli agricoltori e allevatori a diminuire i costi di produzione e rimanere competitivi. Sono questi i temi in campo e che ormai da troppo tempo rappresentano il punto debole che affligge l’agricoltura, ma il problema maggiore rimane una politica incapace di dare risposte. I vari governi multicolore hanno portato ai vertici del ministero 3 ministri in quattro anni con valori, visioni e obiettivi diversi uno dall’altro. Questo senza dubbio ha impedito di fatto un'organica azione a favore del comparto agroalimentare".

"Questa crisi di governo può rappresentare un'opportunità e anche quel momento di svolta ridando al popolo italiano il mandato per eleggere una maggioranza coesa e capace di formare un governo forte e legittimato, al cui interno avere ministri competenti e capaci di portare a termine il proprio ruolo con una visione chiara che deve essere il rilancio di tutto il settore agricolo e agroalimentare italiano, che rappresenta il vero oro verde della Nazione", conclude il senatore La Pietra.