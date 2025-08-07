La Piazza Letteraria di Santa Fiora apre l’8 agosto con Maurizio Mannoni

Dall’8 al 19 agosto 4 incontri per parlare di libri con gli autori in un’edizione speciale dedicata al centenario dalla nascita di Camilleri.

Santa Fiora: Si prepara ad accogliere una nuova edizione de La Piazza Letteraria, in programma dall’8 al 19 agosto 2025 in piazza Garibaldi. Quattro serate all’insegna della cultura in un salotto letterario all’aperto. Un ciclo di incontri con autori, presentazioni di libri e dialoghi, per un’estate che mette al centro la passione per la lettura. Quella di quest’anno sarà un’edizione speciale dedicata al centenario dalla nascita di Andrea Camilleri.

Ad aprire la Piazza Letteraria è il giornalista Maurizio Mannoni, volto noto della televisione italiana, protagonista del primo incontro in programma venerdì 8 agosto, alle ore 19, in piazza Garibaldi, per presentare il suo libro “Quella notte a Saxa Rubra”, La nave di Teseo Editore.

Seguirà lunedì 11 agosto, alle ore 19, “Quel fazzoletto color melanzana" di Arianna Mortelliti, nipote di Andrea Camilleri. Casa editrice Mondadori.

Giovedì 14 agosto, alle ore 19, sarà presentato il libro "Le regole infrante" di Silva Gentilini, edizioni Piemme e martedì 19 agosto "Il canto dei telai" di Livio Galla, edizioni Mondadori.

A dialogare con gli autori saranno il professor Luciano Luciani, curatore de La Piazza Letteraria, Serena Balducci, assessora alla cultura e al Turismo del Comune di Santa Fiora; Isabella Dessalvi di Fondazione Santa Fiora Cultura e lo scrittore Marco Consentino.

“La Piazza Letteraria si distingue ogni anno per la levatura degli autori e l’autorevolezza delle case editrici che invitiamo, – sottolinea Serena Balducci, assessora alla Cultura e al Turismo di Santa Fiora – con l’obiettivo di stimolare la lettura e offrire ai turisti momenti di intrattenimento culturale di qualità. Questa sarà un’edizione tutta in ricordo di Andrea Camilleri, cittadino onorario di Santa Fiora a cui il Comune, in occasione del centenario dalla nascita, ha già dedicato la propria attenzione con la proiezione de “La famosa invasione degli Orsi in Sicilia”, in cui Camilleri presta la sua voce a vecchio orso, una serata che ha riscosso grande successo. Vi aspettiamo nella nostra Piazza Letteraria per 4 nuovi incontri da non perdere.”

Gli appuntamenti sono tutti a ingresso libero.