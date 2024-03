La "Passeggiata letteraria in rosa" per riflettere sui diritti delle donne

Domenica 10 marzo l'iniziativa promossa dalla Commissione Pari opportunità del Comune di Magliano



Magliano in Toscana: Una passeggiata alla scoperta del territorio, accompagnata da letture e riflessioni sui diritti delle donne. È questa l'iniziativa organizzata dalla Commissione Pari opportunità del Comune di Magliano in Toscana e in programma per domenica 10 marzo, a partire dalle 9.30, con ritrovo alla chiesa della Santissima Annunziata.

Un'occasione per stare insieme, scoprire e riscoprire le bellezze del territorio comunale, dalla Necropoli del Sassone al monastero di San Bruzio, passando per l’Olivo della strega e le Mura medievali, insieme alle guide dell'associazione Hakuna Matata outdoor. E ad accompagnare questo tragitto saranno alcune letture per riflettere sul percorso di emancipazione femminile, dall'antichità ad oggi. Il percorso, di due ore circa, è classificato come facile e quindi adatto a diverse fasce di età. Alla fine della passeggiata ci sarà un aperitivo a cura dell'associazione le Cudere presso il centro enoturistico.

Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo email: cpo.maglianointoscana@gmail.com