La Pasqua di Aurelia Antica: ovetti di cioccolato, babydance, truccabimbi e animazione

Grosseto: Al centro commerciale Aurelia Antica Shopping Center di Grosseto la Pasqua arriva in anticipo. Sabato 30 marzo, infatti, sarà festa grande in galleria per tutta la famiglia con un pomeriggio dedicato ai più piccoli. L'appuntamento è nell'area food, a partire dalle ore 16.30, con una giornata-evento aperta a tutti gratuitamente e il programma annuncia un divertimento da non perdere. A condurre i giochi sarà l'animatrice Fifinella con tutto il suo magico repertorio di attività e animazione: dal truccabimbi alla babydance per scatenarsi al ritmo di musica tra melodie intramontabili e nuove hit. E poi, il pezzo forte della giornata: ovetti di cioccolato per tutti.



Ma non solo: in galleria – fino a martedì 2 aprile – sarà ancora in mostra “Animals”, l'evento organizzato da Aurelia Antica in collaborazione con il Wwf che vede l'esposizione di 144 specie di animali a grandezza naturale realizzate in peluche, allestite in otto aree tematiche che raffigurano altrettanti habitat naturali. Anche questa iniziativa, che sta riscuotendo un grande successo, è a partecipazione libera e gratuita.

Il centro commerciale resterà poi chiuso nella giornata di Pasqua (domenica 31 marzo) mentre sarà regolarmente aperto nella giornata di Pasquetta (lunedì 1 aprile). Il cinema Aurelia Antica Shopping Center sarà aperto dalle ore 14.30 tutti i giorni da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile. Tutte le informazioni su www.aureliaantica.it e www.aureliaanticamultisala.it.