La Pasqua di Aurelia Antica è con le “Uova d'autore” dei bambini

Da giovedì 30 marzo in galleria la mostra con le uova create dagli alunni di sessanta classi degli istituti di Grosseto e Castiglione della Pescaia

Grosseto: Aurelia Antica Shopping Center festeggia la Pasqua con le “Uova d'autore” create dai bambini delle scuole di Grosseto e Castiglione della Pescaia. Hanno lavorato al progetto gli alunni di sessanta classi, ognuna delle quali ha dato vita a una propria opera partendo da un uovo di polistirolo.

Le creazioni saranno esposte nella galleria commerciale di Aurelia Antica da giovedì 30 marzo fino alla festa finale, in programma venerdì 7 aprile dalle ore 16. Una giuria decreterà le tre classi vincitrici alle quali, durante l’evento finale, verranno consegnati voucher per l’acquisto di materiale didattico. Al progetto partecipano gli istituti comprensivi Grosseto 1, 4, 5 e 6, la Scuola bilingue, la scuola dell’infanzia Santa Lucia, l’istituto Suore francescane di Santa Elisabetta, l'asilo nido e la scuola dell’infanzia Il Girasole e l’asilo del Cottolengo (tutte con sede a Grosseto) e l’istituto comprensivo Orsini di Castiglione della Pescaia.

Mercoledì 29 marzo i docenti delle scuole hanno consegnato le uova trasformate in opere d'arte alla direzione di Aurelia Antica e da giovedì 30 marzo tutte le “Uova d'autore” saranno esposte in galleria: tutti potranno ammirare il risultato della fantasia e della creatività dei piccoli studenti.

«Quest'anno – dichiarano dalla direzione di Aurelia Antica Shopping Center – abbiamo voluto festeggiare la Pasqua in un modo speciale. E quale migliore occasione di farlo con i bambini, coinvolgendo gli alunni di tante scuole locali in un progetto che ha permesso loro di giocare con la loro creatività, divertendosi e collaborando insieme con i propri compagni. Un progetto che si sposa perfettamente con la “missione” di Aurelia Antica: il nostro centro commerciale da sempre si caratterizza nell'essere parte integrante della vita cittadina, in particolare quando si tratta di iniziative che coinvolgono le famiglie, e “Uova d'autore” ci è subito sembrata un’occasione perfetta. Ringraziamo chi ha partecipato e diamo appuntamento a tutti in galleria per ammirare le coloratissime opere d'arte dei bambini».

Nella foto: le insegnanti di alcune delle classi che hanno partecipato al progetto