La Pallavolo Grosseto U16 Volley pronta per le Finali Nazionali CSEN in Calabria!

Dopo le Final Four regionali, le ragazze della Pallavolo Grosseto Under 16 si preparano per un'avventura indimenticabile a Corigliano Rossano, con un team unito e professionale, e tutte le partite in diretta YouTube.

Grosseto: Dopo la bellissima giornata di domenica scorsa, che ha visto le Final Four U16 UISP animare il Palazzetto, il Team Under 16 di volley si prepara a un'entusiasmante trasferta in Calabria. Da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno, le atlete parteciperanno alle Finali Nazionali Under 16 CSEN che si terranno a Corigliano Rossano.

La squadra sarà composta da: Vittoria Iodice, Maria Vittoria Vegni, Sofia Piccinelli, Nada Atnane, Emilia Budenchuk, Martina Colombini, Sabrina Delli Castelli, Noemi Goracci, Giulia Martini, Alice Restante, Ginevra Riva, Sofia Seghetta e Greta Simone.





Per l'occasione, la Società ha provveduto a dotare l'intero gruppo di materiale sportivo dedicato, con l'obiettivo di rafforzare il concetto di team e garantire un'esperienza organizzata e professionale. La spedizione sarà guidata dal tecnico Leonello Corridori e dalla sua assistente Giulia Corridori, mentre il coordinamento e la gestione saranno affidati al dirigente Andrea Delli Castelli e alla sua assistente Giulia Lenzini.

Per permettere a tutti di seguire le gesta delle giovani atlete, tutte le partite verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Società. Un grande "in bocca al lupo" va alle ragazze per questa importante avventura sportiva!