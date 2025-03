La pallavolo Grosseto sforna talenti

Grosseto: Lunedì e Martedì scorsi a Vicchio (FI) si è svolto lo Stage nazionale Toscana 2 diretto dal Responsabile della Nazionale Marco Mencarelli coadiuvato da Giancarlo Chirichella a cui ha partecipato la nostra Clara Balestri.

Oltre a Clara per la Società era presente il nostro Tecnico Federica Brizzi accompagnata dal Dirigente Lamberto Cardelli. Nell’occasione abbiamo chiesto al nostro Direttore Tecnico Rossano Rossi di fare un bilancio sull'attività della nostra Società nel settore giovanile, ecco il suo pensiero: "Credo che oltre alle vittorie ci sono anche altri aspetti che qualificano il lavoro che una Società svolge nel suo settore giovanile e Pallavolo Grosseto lo sta facendo in modo serio, programmato e continuativo.

A certificare questo impegno c'è l’assiduità con cui vengono costruite atlete di interesse per i massimi livelli. Esaminando i nostri archivi escono dati interessanti infatti, sono molte le atlete convocate per stage nazionali in questi ultimi anni: Erika ed Elena Ciavattini (2004), Maria Victoria Colucci (2004), Jasmin Danaila (2005), Sara Gambelli (2007) con un percorso di pregio in casa Volleyro' e tutt'ora nel giro della Nazionale di Beach Volley, Lucrezia Bertelli (2007), Sofia Luschi (2008), Matilda Marzocchi (2008), Gaia Giovani (2009) Clara Balestri (2010) e addirittura un maschietto Lorenzo Napolitano (1999). La continuità non è certo frutto del caso, ma del lavoro giornaliero che i nostri Tecnici svolgono in palestra a partire dal settore S3 del mini volley, per dare basi solide su cui costruire poi la futura Atleta. Concludo, che osservando adesso le più piccole sono sicuro che ci siano i presupposti per ulteriori conferme qualitative nei prossimi anni."