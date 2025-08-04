La Pallavolo Grosseto parla ucraino: arriva la giovane schiacciatrice Alina Herasymenko

Classe 2006, talento e determinazione: “Giocare in Italia era il mio sogno”

Grosseto: Pallavolo Grosseto allarga i propri orizzonti e grazie al Ds Vito Di Giovanna, arriva il terzo colpo di mercato con la quattordicesima Atleta per la Giorgio Peri Grosseto di Serie C nel ruolo di schiacciatore. Dal mercato internazionale approda a Grosseto, la giovanissima Alina Herasymenko, di nazionalità ucraina, classe 2006 e 184 cm di voglia di giocare!

Alina inizia il proprio percorso pallavolistico in Ucraina, nella città di Yuzhne. frequenta il liceo sportivo Belaya Tserkov. Dal 2022 al 2025 ha giocato poi in Polonia, all'Eco Uni Opole. Ad Alina abbiamo chiesto il perché della scelta di venire in Pallavolo Grosseto: “Sono entusiasta di far parte della squadra della Pallavolo Grosseto. Giocare in Italia era il mio sogno fin da bambina e quando ho ricevuto questa offerta sono stata incredibilmente felice. Non vedo l'ora che inizi la stagione per dare il mio apporto nella squadra che rappresenta la Città di Grosseto”.

La Società da un caloroso benvenuto ad Alina!



