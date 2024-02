La Pallavolo Grosseto brilla nei tornei giovanili

Dopo il riuscitissimo "Città di Grosseto" arrivano anche i primi tornei in trasferta per il nostro settore S3.

Grosseto: Le 2015, sotto le ali di Vanessa Potenti e Ilaria Falllani sono sbarcate a Vicarello con un gruppo molto nutrito composto da ben 18 mini atlete. Le bimbe, emozionate e contente, accolte dalla simpatie delle organizzatrici, si sono impegnate al massimo e nonostante Vicarello e Ponsacco fossero tecnicamente più avanti, si sono ben difese vendendo cara la pelle. "Ancora dobbiamo lavorare molto - affermano Potenti e Fallani - ma il gruppo c'è ed ha voglia di giocare e divertirsi quindi non vediamo l'ora di vederle di nuovo al prossimo torneo."

Le bimbe impegnate: Banchi Virginia, Bellini M. Sofia, Meloni Gemma, Negroni Cecilia, Merlini Stella, Bacci Viola, Riva Giorgia, Conti Giorgia, Piazza Matilde, Spadi Viola, Halluni Amla, Ginanneschi Maria Vittoria, Paoloni Eimy, Bernardini Ginevra, Quku Evelin, Del Mazza Ludovica, Corrente Clea e Bonadonna Lara.

A poca distanza, ospiti della Società Volley Donoratico, è andato in scena l'altro torneo che ha visto impegnate le stupende bimbe della categoria White (2016/17/18) di Simona Faragli, assistita per l' occasione dalle due gemelle di Serie B2 Ilenia e Asia Calza. "Sembrava di stare ad una festa - afferma Faragli - con le bimbe tutte molto emozionate, grintose, festanti al settimo cielo per ogni punto guadagnato ed i genitori al seguito ancora più felici e divertiti dalle proprie stelline."





Il gruppo del secondo anno: Sciarri Alice, Lottaroli Matilde, Macchi Chiara, Buselli Andrea, Glutnic Emilia, Mia Luna Luca e Rossi Daria ha iniziato a fare vedere i primi fondamentali come la battuta!

Le bimbe del primo anno sono: Plop Noemi, Polanco Destiny, Bugelli Adele, Trolliet Megalie e le pulcine del gruppo e anche le più piccine del Torneo: Glutnic Melania, Cencini Desirée e Pecciarini Elettra!

Le altre squadre partecipanti, il Volley Cecina, Volley Piombino e Volley Donoratico.

Si conferma ancora una volta la qualità di un gruppo molto ben gestito e del binomio "Pallavolo Grosseto-divertiamoci a giocare a volley".

La Società ringrazia Ilenia e Asia Calza per il prezioso supporto e i genitori per le foto!