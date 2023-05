Grosseto: La Pallacanestro Grosseto TEAM 90 fa en plein (4 vittorie su altrettante gare), sbancando il Fontevivo di San Miniato con il punteggio di 69 a 60. Si conclude così il campionato di Promozione che vede la squadra collocarsi in una buona settima posizione di un girone molto combattuto.

Anche in questa occasione i ragazzi hanno fornito un’ottima prova, in linea con tutte le altre della seconda fase di campionato, la partita con San Miniato si è evoluta per tre quarti all’insegna di un sostanziale equilibrio, in attesa del rush finale, in cui è emersa la maggior determinazione dei nostri che presi per mano da Malentacchi, autore di tredici punti nell’ultimo tempino, hanno portato a casa l’intera posta. Vista la risalita in classifica effettuata nell’ultimo mese, riaffiora qualche nota di rammarico per aver sfiorato quell’ultimo posto per accedere ai playoff e tentare così il salto di categoria, in ogni caso dobbiamo essere contenti della crescita dei nostri ragazzi e dire grazie a loro ed a tutto lo staff.

Arrivederci al prossimo campionato 2023-24.

Parziali: 17-20 / 17-10 / 9-9 / 17-30

Formazione: Barabesi (8), Conti (16), Erman, Malentacchi (17), Perfetti (6), Ciacci (10), Zucchini, Terrosi (4), Franzese (6), Caselli (2), Ginesi.

Allenatori: Manganelli-Terrosi